Dani Alves volvió a aparecer en redes sociales. El exjugador del FC Barcelona, PSG y Pumas, fue captado recientemente como predicador en una iglesia en Girona. En un video publicado en TikTok, se puede ver al mítico jugador brasileño cantando, bailando y ofreciendo oraciones al Señor, siendo ovacionado por las personas que lo rodean.

Como se recuerda, tras haber atravesado uno de los episodios más oscuros de su vida, al ser acusado de abuso sexual del cual primero fue condenado y luego absuelto, Alves se ha mostrado cercano a la vida religiosa, y este tipo de videos rápidamente ha ganado popularidad.

Dani Alves se convirtió en predicador evangélico

Como ya es costumbre, este tipo de videos con personas reconocidas se viralizan rápidamente. Por ello, los videos recientes de Dani Alves se hicieron populares en poco tiempo. En ellos se puede ver al brasileño señalando la importancia de tener fe en Dios, además de cantando y orando. “Hay que tener fe en Dios. Yo soy una prueba. Hice un pacto con Dios”, se le puede escuchar decir en una de sus intervenciones.

¿Por qué Dani Alves terminó en prisión?

Cabe recordar que, cuando Dani Alves era jugador de Pumas, enfrentó una denuncia en la que una mujer lo acusaba de abuso sexual en el baño de una discoteca, lo que llevó a que Alves permaneciera 14 meses en prisión. No obstante, tras un largo proceso, un tribunal español revocó el fallo, cerrando un caso que duró más de tres años.