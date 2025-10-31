Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

¡Todo va quedando listo! La gran final de la Copa Libertadores 2025 está cada vez más cerca. Palmeiras y Flamengo disputarán el título el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon, en Perú. Este será la segunda definición entre ambos clubes brasileños en la historia de la máxima competición de clubes de Sudamérica, tras enfrentarse en el 2021. Este viernes 31 de octubre, la Conmebol habilitará la preventa de entradas desde las 4.00 p. m. (hora local).

Según informó la Confederación Sudamericana de Fútbol, esta venta anticipada será exclusivamente para clientes de la tarjeta de crédito Mastercard BBVA Perú y estará disponible hasta el miércoles 5 de noviembre a las 23:59 p. m. (hora local) o hasta agotar stock por medio de la página https://libertadores.eleventickets.com.

Entradas Flamengo - Palmeiras: precios para la final de Copa Libertadores 2025

Según los primeros reportes de compradores en la preventa, el precio mínimo de la entrada categoría 2 Este en el bloque D es de 200 dólares (aproximadamente 680 soles). En la categoría 1 Oeste bloque E asciende a los 320 dólares (más de 1.000 soles).

Entradas Flamengo - Palmeiras: ¿dónde comprar para la final de Copa Libertadores?

Las entradas para la gran final entre Flamengo - Palmeiras se podrán adquirir a través de la página https://libertadores.eleventickets.com. 'ElevenTickets' es la empresa oficial encargada de la venta de entradas para este encuentro.

¿Cuántas entradas como máximo se puede comprar para la final de la Copa Libertadores?

Según informaron en su plataforma oficial, cada persona puede comprar hasta 4 entradas. "Esta etapa exclusiva permitirá a los peruanos tarjeta habientes Mastercard que cuenten con una tarjeta de crédito BBVA acceder de manera anticipada a la compra de entradas, con la posibilidad de adquirir hasta cuatro (4) boletos por usuario, siempre de acuerdo con la tribuna seleccionada al momento del registro", se lee.