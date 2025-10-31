HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Palmeiras y Flamengo protagonizarán un partidazo el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon para definir al campeón de la presente edición de la Copa Libertadores 2025.

Flamengo y Palmeiras jugarán una final de Copa Libertadores por segunda vez. Foto: composición LR/AFP
Flamengo y Palmeiras jugarán una final de Copa Libertadores por segunda vez. Foto: composición LR/AFP

¡Todo va quedando listo! La gran final de la Copa Libertadores 2025 está cada vez más cerca. Palmeiras y Flamengo disputarán el título el próximo sábado 29 de noviembre en el Estadio Monumental U Marathon, en Perú. Este será la segunda definición entre ambos clubes brasileños en la historia de la máxima competición de clubes de Sudamérica, tras enfrentarse en el 2021. Este viernes 31 de octubre, la Conmebol habilitará la preventa de entradas desde las 4.00 p. m. (hora local).

Según informó la Confederación Sudamericana de Fútbol, esta venta anticipada será exclusivamente para clientes de la tarjeta de crédito Mastercard BBVA Perú y estará disponible hasta el miércoles 5 de noviembre a las 23:59 p. m. (hora local) o hasta agotar stock por medio de la página https://libertadores.eleventickets.com.

PUEDES VER: Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: 'Una insinuación fuera de lugar'

lr.pe

Entradas Flamengo - Palmeiras: precios para la final de Copa Libertadores 2025

Según los primeros reportes de compradores en la preventa, el precio mínimo de la entrada categoría 2 Este en el bloque D es de 200 dólares (aproximadamente 680 soles). En la categoría 1 Oeste bloque E asciende a los 320 dólares (más de 1.000 soles).

Entradas Flamengo - Palmeiras: ¿dónde comprar para la final de Copa Libertadores?

Las entradas para la gran final entre Flamengo - Palmeiras se podrán adquirir a través de la página https://libertadores.eleventickets.com. 'ElevenTickets' es la empresa oficial encargada de la venta de entradas para este encuentro.

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

¿Cuántas entradas como máximo se puede comprar para la final de la Copa Libertadores?

Según informaron en su plataforma oficial, cada persona puede comprar hasta 4 entradas. "Esta etapa exclusiva permitirá a los peruanos tarjeta habientes Mastercard que cuenten con una tarjeta de crédito BBVA acceder de manera anticipada a la compra de entradas, con la posibilidad de adquirir hasta cuatro (4) boletos por usuario, siempre de acuerdo con la tribuna seleccionada al momento del registro", se lee.

Notas relacionadas
Semifinales Copa Libertadores y Sudamericana: hora y canales de los partidos por el pase a la final

Semifinales Copa Libertadores y Sudamericana: hora y canales de los partidos por el pase a la final

LEER MÁS
Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

LEER MÁS
¡Palmeiras logra una épica remontada! El Verdao goleó 4-0 a LDU Quito y jugará la final de la Copa Libertadores

¡Palmeiras logra una épica remontada! El Verdao goleó 4-0 a LDU Quito y jugará la final de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

Javier Mascherano y su firme postura sobre el posible fichaje de Pedro Gallese a Inter Miami: "No gastamos energía en rumores"

LEER MÁS
Pedro Gallese se sincera y afirma que no quería irse de Orlando City: "Uno siente que tiene más para dar"

Pedro Gallese se sincera y afirma que no quería irse de Orlando City: "Uno siente que tiene más para dar"

LEER MÁS
Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

Universitario recibirá exuberante monto económico tras conseguir el tricampeonato de la Liga 1

LEER MÁS
Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

Edison Flores cuestionó en vivo declaraciones sobre antidoping tras título y Eddie Fleischman respondió: "Una insinuación fuera de lugar"

LEER MÁS
Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

Nelson Cabanillas sobre presente de Melgar tras título de Universitario en la Liga 1: "Torneo atípico, los partidos no fueron parejos"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Trump ordena que EE. UU. retome ensayos nucleares tras informes de nuevas pruebas de Rusia en el Ártico

Deportes

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Palmeiras vs LDU EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

¿A qué hora juegan Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver la Copa Sudamericana 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Waldemar Cerrón pide un periodo de gracia de 15 años para las 40 universidades que este Congreso creó sin sustento

Keiko Fujimori arriba a Trujillo para anunciar su cuarta postulación la Presidencia

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025