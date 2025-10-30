Robert Lewandowski trabajó junto a sus compañeros y está listo para reaparecer ante el Elche

La derrota ante el Real Madrid ya quedó en el pasado en tienda del FC Barcelona. El cuadro catalán tiene que recuperar terreno lo más pronto posible y esperar un tropezón de su clásico rival para buscar ponerse en lo más alto de LaLiga.

La ausencia de varios elementos en su último compromiso le pasó factura al técnico alemán Hansi Flick, que poco a poco está recuperando la sonrisa. Robert Lewandowski es uno de los rostros nuevos que se vio en el entrenamiento del jueves y si bien aún no recibe el alta médica, está prácticamente recuperado de su lesión (rotura muscular del bíceps femoral izquierdo) y en primer momento se quedará en el banco de suplentes este domingo contra el Elche por el torneo español en el Estadio Olímpico de Montjuic (12:30 p.m.). Sumará minutos pensando en el duelo ante Brujas de Bélgica por la jornada 4 de la Champions League el miércoles.

El atacante inglés Marcus Rashford y el volante neerlandés Frenkie de Jong, quienes no se ejercitaron el miércoles, también trabajaron ayer con total normalidad, lo que es una señal positiva para el estratega alemán de cara a este fin de semana.

Eso sí, la preocupación recae en tres jugadores que están totalmente descartados: Pedri, Raphinha y Andreas Christensen. El mediocampista español sufre de una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas alrededor de un mes y medio.

Por su parte, el brasileño recayó de su lesión en el muslo derecho y probablemente estará al margen hasta mediados de noviembre. Mientras que el danés padeció de un cuadro viral (gastroenteritis), pero ahora sufre una pequeña lesión en el sóleo derecho que analizarán hasta este sábado para saber si entra en lista o no.