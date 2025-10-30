HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Robert Lewandowski trabajó junto a sus compañeros y está listo para reaparecer ante el Elche

Hansi Flick perdió a Pedri, quien estará fuera de las canchas durante un mes y medio aproximadamente.

Lewandowski trabajó ayer con normalidad.
Lewandowski trabajó ayer con normalidad. | AFP

La derrota ante el Real Madrid ya quedó en el pasado en tienda del FC Barcelona. El cuadro catalán tiene que recuperar terreno lo más pronto posible y esperar un tropezón de su clásico rival para buscar ponerse en lo más alto de LaLiga.

La ausencia de varios elementos en su último compromiso le pasó factura al técnico alemán Hansi Flick, que poco a poco está recuperando la sonrisa. Robert Lewandowski es uno de los rostros nuevos que se vio en el entrenamiento del jueves y si bien aún no recibe el alta médica, está prácticamente recuperado de su lesión (rotura muscular del bíceps femoral izquierdo) y en primer momento se quedará en el banco de suplentes este domingo contra el Elche por el torneo español en el Estadio Olímpico de Montjuic (12:30 p.m.). Sumará minutos pensando en el duelo ante Brujas de Bélgica por la jornada 4 de la Champions League el miércoles.

El atacante inglés Marcus Rashford y el volante neerlandés Frenkie de Jong, quienes no se ejercitaron el miércoles, también trabajaron ayer con total normalidad, lo que es una señal positiva para el estratega alemán de cara a este fin de semana.

Eso sí, la preocupación recae en tres jugadores que están totalmente descartados: Pedri, Raphinha y Andreas Christensen. El mediocampista español sufre de una rotura del bíceps femoral distal de la pierna izquierda y estará fuera de las canchas alrededor de un mes y medio.

Por su parte, el brasileño recayó de su lesión en el muslo derecho y probablemente estará al margen hasta mediados de noviembre. Mientras que el danés padeció de un cuadro viral (gastroenteritis), pero ahora sufre una pequeña lesión en el sóleo derecho que analizarán hasta este sábado para saber si entra en lista o no.

Notas relacionadas
Barcelona está cerca de cerrar amistoso con Perú tras millonaria oferta, afirman desde España: "Irrechazable"

Barcelona está cerca de cerrar amistoso con Perú tras millonaria oferta, afirman desde España: "Irrechazable"

LEER MÁS
Canal de TV para ver el Real Madrid - Valencia por la fecha 11 de LaLiga de España

Canal de TV para ver el Real Madrid - Valencia por la fecha 11 de LaLiga de España

LEER MÁS
La sequía de títulos de Cristiano Ronaldo con Al Nassr: portugués 'dejó escapar' 13 trofeos en Arabia

La sequía de títulos de Cristiano Ronaldo con Al Nassr: portugués 'dejó escapar' 13 trofeos en Arabia

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
LDU vs Palmeiras EN DIRECTO por Copa Libertadores 2025: alineaciones y canales para ver la semifinal de vuelta HOY

LDU vs Palmeiras EN DIRECTO por Copa Libertadores 2025: alineaciones y canales para ver la semifinal de vuelta HOY

LEER MÁS
Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

LEER MÁS
Darwin Machis ilusiona a la hinchada de Alianza Lima al subir foto con Sergio Peña

Darwin Machis ilusiona a la hinchada de Alianza Lima al subir foto con Sergio Peña

LEER MÁS
Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: "Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo"

Jairo Concha apunta contra los que dicen que Universitario es favorecido tras tricampeonato: "Cuando estaba en Alianza Lima decían lo mismo"

LEER MÁS
Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

LEER MÁS
Filtran provocativa celebración de jugadores de Universitario bailando el Gallo Negro, de Alianza Lima, tras el tricampeonato en la Liga 1

Filtran provocativa celebración de jugadores de Universitario bailando el Gallo Negro, de Alianza Lima, tras el tricampeonato en la Liga 1

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Denuncian por presunta estafa al Miss Perú de Jessica Newton: reina de belleza Thalía Vera lanza acusación tras ganar como Miss Región La Libertad

SBS: siete nuevas entidades financieras y tres billeteras digitales calientan su ingreso a Perú, ¿a quiénes apuntan y en qué beneficia?

Deportes

Alianza Lima enfrentaría a Inter Miami de Lionel Messi en su presentación del 2026: "Ya se hizo el contacto"

Palmeiras vs LDU EN VIVO HOY por Copa Libertadores 2025: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

¿A qué hora juegan Lanús vs U. de Chile EN VIVO HOY y dónde ver la Copa Sudamericana 2025?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Dina Boluarte y exministros son denunciados constitucionalmente por caso Matarani: podrían ser inhabilitados 10 años

"No me van a doblegar": Martín Vizcarra reacciona a la ratificación de su proceso penal por cobro de coimas

Asesor de congresista Lucinda Vásquez tras ser captado cortándole las uñas: "Tiene cáncer avanzado"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025