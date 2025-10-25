Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico español por la fecha 10 de LaLiga EA Sports?

Real Madrid se enfrenta a FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 26 de octubre por la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El partido entre merengues y blaugranas se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y también podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compomiso.

No solo será un clásico español más, sino también la disputa por la cima de la liga. Por el momento, Real Madrid es líder con 24 unidades, pero ha dejado algunas dudas en sus últimos partidos. Por su parte, Barcelona es su escolta con dos puntos menos y sabe que un triunfo los colocará como únicos punteros.

Real Madrid vs Barcelona: ficha del partido

Partido Real Madrid vs Barcelona ¿Cuándo? Domingo 26 de octubre del 2025 ¿A qué hora? 10.15 a. m. ¿En qué canal? ESPN y Disney Plus ¿Dónde? Estadio Santiago Bernabéu

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona?

En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid vs Barcelona por la jornada 10 de LaLiga 2025-2026 se disputará desde las 10.15 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

México: 09:15 horas

Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas

Venezuela, Bolivia: 11:15 horas

Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:15 horas

¿En qué canal ver Real Madrid vs Barcelona?

El duelo entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025/26, será transmitido en exclusiva por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, el encuentro podrá verse EN VIVO y ONLINE mediante la plataforma de Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona online?

El encuentro podrá verse EN VIVO y ONLINE mediante la plataforma de Disney Plus con suscripción previa. Además, lo puedes disfrutar por la cobertura de La República Deportes.

Posibles alineaciones Real Madrid vs Barcelona