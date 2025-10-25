HOYSuscripcion LR Focus

Reportan incendio de gran magnitud en Cercado de Lima
Real Madrid vs Barcelona EN VIVO: ¿a qué hora y dónde ver el clásico español por la fecha 10 de LaLiga EA Sports?

¡Duelo de candela! La Casa Blanca recibe en el Santiago Bernabéu al Barcelona en un partido que no solo será por la cima de LaLiga, sino también una lucha por el honor.

Real Madrid y Barcelona se enfrentan desde las 10.15 a. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos
Real Madrid y Barcelona se enfrentan desde las 10.15 a. m. Foto: composición LR/Betsy De Los Santos

Real Madrid se enfrenta a FC Barcelona EN VIVO y EN DIRECTO este domingo 26 de octubre por la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025-2026. El partido entre merengues y blaugranas se llevará a cabo en el estadio Santiago Bernabéu, a partir de las 10.15 a. m. (hora peruana). La transmisión estará a cargo de ESPN para toda Sudamérica y también podrás seguirlo por la plataforma de streaming Disney Plus. Además, La República Deportes te llevará el minuto a minuto, videos de los goles y más incidencias del compomiso.

No solo será un clásico español más, sino también la disputa por la cima de la liga. Por el momento, Real Madrid es líder con 24 unidades, pero ha dejado algunas dudas en sus últimos partidos. Por su parte, Barcelona es su escolta con dos puntos menos y sabe que un triunfo los colocará como únicos punteros.

PUEDES VER: Alineaciones Real Madrid - FC Barcelona: posibles formaciones del clásico español de LaLiga

lr.pe

Real Madrid vs Barcelona: ficha del partido

PartidoReal Madrid vs Barcelona
¿Cuándo?Domingo 26 de octubre del 2025
¿A qué hora?10.15 a. m.
¿En qué canal?ESPN y Disney Plus
¿Dónde?Estadio Santiago Bernabéu

¿A qué hora juegan Real Madrid vs Barcelona?

En suelo peruano, el cotejo entre Real Madrid vs Barcelona por la jornada 10 de LaLiga 2025-2026 se disputará desde las 10.15 a. m. Si te encuentras en otro lado del mundo, no te preocupes. La República Deportes te ha preparado una guía de horarios.

  • México: 09:15 horas
  • Perú, Ecuador, Colombia: 10:15 horas
  • Venezuela, Bolivia: 11:15 horas
  • Argentina, Uruguay, Brasil, Chile, Paraguay: 12:15 horas

¿En qué canal ver Real Madrid vs Barcelona?

El duelo entre Real Madrid y Barcelona, correspondiente a la fecha 10 de LaLiga EA Sports 2025/26, será transmitido en exclusiva por la señal de ESPN para toda Latinoamérica. Asimismo, el encuentro podrá verse EN VIVO y ONLINE mediante la plataforma de Disney Plus.

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona online?

El encuentro podrá verse EN VIVO y ONLINE mediante la plataforma de Disney Plus con suscripción previa. Además, lo puedes disfrutar por la cobertura de La República Deportes.

Posibles alineaciones Real Madrid vs Barcelona

  • Real Madrid: Thibaut Courtois; Federico Valverde, Éder Militao, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler, Vinícius Júnior, Jude Bellingham; Kylian Mbappé.
  • FC Barcelona: Wojciech Szczesny; Jules Koundé, Pau Cubarsí, Eric Garcia, Alejandro Balde; Pedri, Frenkie de Jong, Fermín López; Marcus Rashford, Lamine Yamal, Ferrán Torres.
