La presencia de Lionel Messi a Inter Miami para enfrentar a Alianza Lima es prácticamente un hecho: solo quedan detalles para confirmar el amistoso internacional que tendrá lugar en la Noche Blanquiazul 2026. Sin embargo, la realización de este evento podría generar una controversia con Universitario de Deportes.

Álvaro Barco, director deportivo del conjunto merengue, afirmó que la tradicional Noche Crema tendrá lugar el 24 de enero. Dicha fecha es la misma que tiene contemplada André Prada, empresario que traerá al equipo de la MLS, para la presentación de los blanquiazules ante su gente.

Empresario que traerá a Inter Miami de Messi advierte sobre la Noche Crema

Al ser consultado sobre esta coincidencia, André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, compañía que traerá a Inter Miami, señaló que Alianza Lima ya avanzó con las gestiones. Además, indicó que Universitario de Deportes tendrá que modificar la fecha de su evento.

"Cambiar la fecha es imposible, hasta donde yo sé y lo conversé con Alianza, es que ellos habían pedido la fecha con anticipación, no es una negociación de ahora, sino de semanas antes (...). El tema del estadio Nacional ya se solicitó con anticipación; de hecho, ya hay luz verde por parte del estadio, por parte de Alianza y del Inter. Hago conocimiento que Alianza ya brindó toda la documentación para que se haga con la Policía, para que el día 24 estén ahí, creo que la ‘U’ tendría que mover su fecha", aseguró en diálogo con RPP.

"Lo que queda es que la ‘U’ pueda mover su fecha, de hecho la ‘U’ ya está enterado de ello, creo que van a tener que cambiar su fecha ellos", agregó.

Lionel Messi regresa al Perú para jugar ante Alianza Lima

Esta será la segunda vez que el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez se vea las caras contra un equipo peruano. A inicios del 2025 se midieron ante Universitario en un amistoso internacional que culminó igualado sin goles.