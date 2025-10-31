HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

Empresario que traerá a Inter Miami de Messi para jugar con Alianza Lima advierte sobre la Noche Crema: "Van a tener que cambiar su fecha"

El Inter Miami vs Alianza Lima se encuentra pactado para la misma fecha de la Noche Crema 2026. André Prada, empresario que traerá a Messi y compañía, señaló que ellos no cambiarán su programación.

Alianza Lima enfrentará por primera vez a Inter Miami en Perú. Foto: composición LR/AFP/Alianza Lima
Alianza Lima enfrentará por primera vez a Inter Miami en Perú. Foto: composición LR/AFP/Alianza Lima

La presencia de Lionel Messi a Inter Miami para enfrentar a Alianza Lima es prácticamente un hecho: solo quedan detalles para confirmar el amistoso internacional que tendrá lugar en la Noche Blanquiazul 2026. Sin embargo, la realización de este evento podría generar una controversia con Universitario de Deportes.

Álvaro Barco, director deportivo del conjunto merengue, afirmó que la tradicional Noche Crema tendrá lugar el 24 de enero. Dicha fecha es la misma que tiene contemplada André Prada, empresario que traerá al equipo de la MLS, para la presentación de los blanquiazules ante su gente.

PUEDES VER: DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: 'Se ha ofrecido voluntariamente'

lr.pe

Empresario que traerá a Inter Miami de Messi advierte sobre la Noche Crema

Al ser consultado sobre esta coincidencia, André Prada, CEO de Sound Music Entertainment, compañía que traerá a Inter Miami, señaló que Alianza Lima ya avanzó con las gestiones. Además, indicó que Universitario de Deportes tendrá que modificar la fecha de su evento.

"Cambiar la fecha es imposible, hasta donde yo sé y lo conversé con Alianza, es que ellos habían pedido la fecha con anticipación, no es una negociación de ahora, sino de semanas antes (...). El tema del estadio Nacional ya se solicitó con anticipación; de hecho, ya hay luz verde por parte del estadio, por parte de Alianza y del Inter. Hago conocimiento que Alianza ya brindó toda la documentación para que se haga con la Policía, para que el día 24 estén ahí, creo que la ‘U’ tendría que mover su fecha", aseguró en diálogo con RPP.

"Lo que queda es que la ‘U’ pueda mover su fecha, de hecho la ‘U’ ya está enterado de ello, creo que van a tener que cambiar su fecha ellos", agregó.

PUEDES VER: Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

lr.pe

Lionel Messi regresa al Perú para jugar ante Alianza Lima

Esta será la segunda vez que el Inter Miami de Lionel Messi y Luis Suárez se vea las caras contra un equipo peruano. A inicios del 2025 se midieron ante Universitario en un amistoso internacional que culminó igualado sin goles.

Notas relacionadas
Luis Advíncula rompe su silencio sobre sus posible fichaje a Alianza Lima: "Jamás voy a cerrar las puertas a nadie"

Luis Advíncula rompe su silencio sobre sus posible fichaje a Alianza Lima: "Jamás voy a cerrar las puertas a nadie"

LEER MÁS
Reimond Manco admite que le gustó que en Universitario bailaran el Gallo Negro durante festejos: "Reconocen que Alianza Lima es un grande"

Reimond Manco admite que le gustó que en Universitario bailaran el Gallo Negro durante festejos: "Reconocen que Alianza Lima es un grande"

LEER MÁS
Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

DT de Australia sobre Alexander Robertson tras rechazar a la selección peruana: "Se ha ofrecido voluntariamente"

LEER MÁS
Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

LEER MÁS
Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: transmisión del partido por el Torneo Clausura en Matute

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: transmisión del partido por el Torneo Clausura en Matute

LEER MÁS
Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

LEER MÁS
Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

Presidente de la CBF considera que la final de la Copa Libertadores debería ser en Brasil: ¿Por qué no se jugaría en el Monumental?

LEER MÁS
Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Última procesión del Señor de los Milagros en Lima 2025: calles cerradas y rutas alternas por el sexto recorrido del Cristo Moreno

¿Qué feriados hay en noviembre del 2025 en Perú? Esta es la lista completa de días no laborables oficiales

Deportes

Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Entradas Flamengo - Palmeiras para la final de Copa Libertadores 2025: precios y dónde comprar los boletos para el partido en Lima

Alianza Lima vs Melgar EN VIVO HOY vía L1 MAX: ¿a qué hora juegan blanquiazules y rojinegros en Matute?

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Universidades licenciadas se oponen al periodo de gracia que buscan darle a las recién creadas por el Congreso

Congresistas que votaron a favor de eliminar la Comisión de Pueblos son "traidores"

Poder Judicial ordenará captura de Betssy Chávez en caso no asista a próxima audiencia

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025