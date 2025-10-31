Partidos de hoy del Torneo Clausura 2025: programación y resultados de la fecha 17 del fútbol peruano

Alianza Lima ya no tiene margen de error en la próxima temporada, tras quedar eliminado en las semifinales de la y fracasar en la Liga 1. El conjunto de Néstor Gorosito quiere reforzar la defensa y las bandas. Por este motivo, Luis Advíncula se pronunció respecto a los rumores que lo vinculan como el nuevo jale aliancista.

El ‘Rayo’ fue el invitado especial del programa ‘Enfocados’. Durante la conversación, con Jefferson Farfán, destacó sus expectativas para el 2026 y la experiencia que ganó jugando en Argentina con Boca Juniors.

¿Qué dijo Luis Advíncula sobre Alianza Lima?

Luis Advíncula habló de varias cosas, pero el momento más esperado de la entrevista fue cuando mencionó a Alianza Lima. "Yo jamás voy a cerrar las puertas a nadie", reveló el defensa lateral. De este modo, generó asombro en los panelistas al mantener vivas las esperanzas en el club de La Victoria.

¿Quiénes será los nuevos refuerzos de Alianza Lima para el 2026?

Por otro lado, Mr. Peet señaló que el club victoriano esperar realizar entre 5 o 6 incorporaciones para la siguiente temporada. La principal zona a reforzar es la ofensiva (un delantero y un extremo).

"A ese nombre (Luis Advíncula), que es un jugador de selección, que hasta hace poco estuvo, se podrían sumar entre 4 o 5 jugadores. Van a llegar 2 delanteros, uno de ellos es '9', el otro es un extremo y hay un central. El quinto es en otra posición, y también es de selección. Eso para la próxima temporada", reveló en 'Madrugol'.

Boca Juniors y el millonario monto que pide por Luis Advíncula

De acuerdo al reporte del periodista Luis Fregossi, Boca Juniors estableció un millonario monto para negociar el fichaje de Luis Advíncula con Alianza Lima. "Boca le aviso a Alianza Lima que la salida de Luis Advíncula se puede cerrar en 1.5 millones de dólares. En los próximos días seguirán negociando. Los días del peruano en Boca están contados", explicó en su cuenta de Twitter.