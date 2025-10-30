Inter Miami podría regresar a Perú. En las últimas horas, se reveló que Alianza Lima podrías enfrentarse al equipo de Lionel Messi y Luis Suárez en su presentación del 2026. De acuerdo a la periodista Ana Lucía Rodríguez, el conjunto blanquiazul ya inició la conversación para jugar un amistoso internacional con el equipo de la MLS.

Esta no sería la primera vez que el '10' de la selección argentina y sus compañeros se enfrenten a un club peruano, pues ya midieron fuerzas contra Universitario de Deportes en enero de este año. Dicho cotejo culminó igualado sin goles.

Alianza Lima jugaría con Inter Miami en el 2026

"Estamos hablando de la posibilidad de un equipo grande e importante, ya pensando en la presentación del año que viene. Estamos hablando de Alianza Lima, está la posibilidad y ya se están haciendo las gestiones. Faltan algunos detalles, pero es grande la posibilidad que para el partido de presentación de Alianza Lima, que todavía no hay fecha, se pueda enfrentar a Inter Miami", reveló en el programa Hablemos de MAX.

En ese sentido, la periodista indicó que las 'Garzas' llegarían con todas sis figuras, entre las que destacan Lionel Messi, Luis Suárez y Rodrigo de Paul.

"Es una gran posibilidad, es buenísimo que el Inter pueda volver con todas las figuras: De Paul y Messi que acaba de renovar. Ya se hizo el contacto, están en conversaciones muy avanzadas. Faltan algunos detalles, pero es probable para que Alianza Lima tenga en su partido de presentación al Inter Miami. La idea es que vengan con todas sus figuras", agregó.

¿Cuándo será la presentación de Alianza Lima en el 2026?

Si bien todavía no existe fecha confirmada para la presentación de Alianza Lima en el 2026, se espera que los dirigidos por Néstor Gorosito se junten con sus aficionados en el mes de enero, fecha en la que habitualmente se realiza el tradicional evento de los victorianos.