Pedro Gallese ha jugado varias veces contra Lionel Messi, pero nunca lo ha tenido como compañero. Foto: composición de LR/MLS

Pedro Gallese habría disputado su última temporada en el Orlando City. Este 2025, el portero peruano culmina contrato con el equipo de los leones y no habría alcanzado un acuerdo para renovar. Ante esta situación, otros clubes de la MLS estarían interesados en contar sus servicios, entre ellos el Inter Miami de Lionel Messi.

"Según fuentes, Inter Miami sería uno de los clubes interesados en contar con los servicios de Pedro Gallese dado que está suelto en plaza. Perú en este momento no es opción dado a la inestabilidad política que atraviesa el país", informó Luis Carlos Pineda, periodista peruano que cubre el fútbol estadounidense.

¿Qué pasó con Pedro Gallese?

Tras la reciente derrota ante Chicago Fire por la Wild Card (comodín) de la MLS, Orlando City se quedó sin chances de disputar los playoffs. De esta forma, totalizó 40 partidos disputados este año por diversas competencias (MLS, US Open Cup y Leagues Cup), en los cuales recibió 63 goles y dejó su arco invicto nueve veces.

Desde su llegada en el 2020, el 'Pulpo' se adueñó de la titularidad en el equipo de Florida y cumplió destacadas campañas, aunque solo pudo ganar un título: la US Open Cup 2022. Su desempeño fue mayormente destacado a través de diversas distinciones individuales, como su nominación a mejor portero del año (2023) o a la mejor atajada del torneo en las temporadas 2024 y 2025.