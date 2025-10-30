HOYSuscripcion LR Focus

Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre
Últimas noticias EN VIVO de Perú y el mundo de hoy 30 de octubre     
Aseguran que Ricardo Gareca se ofreció para volver a dirigir en Perú: sería opción para Universitario, Alianza Lima o Sporting Cristal

Reimond Manco aclaró que posee información de que personas cercanas a Gareca han mantenido conversaciones con los clubes más importantes del país, y señaló que, si a alguno de estos equipos no le va bien la próxima temporada, una de las primeras opciones sería el ‘Tigre’.

Representantes a Ricardo Gareca habrían mantenido conversaciones con clubes importantes del país. Foto: composición LR/difusión
¿Ricardo Gareca podría volver a dirigir en Perú? Según información de Reimond Manco, en una reciente edición de 'A la Cama con el Rei', los allegados del técnico argentino habrían mantenido conversaciones con algunos de los clubes más importantes del país, con el objetivo de explorar la posibilidad de que vuelva a tomar las riendas de un equipo.

No obstante, Manco aclaró que tanto Universitario, Alianza Lima como Sporting Cristal tienen actualmente entrenadores en ejercicio, por lo que, por el momento, resulta poco probable ver al ‘Tigre’ al mando de alguno de estos clubes. El ‘Rei’ resaltó que el exdirector técnico de la selección peruana, quien tuvo un paso exitoso por Universitario entre 2007 y 2008 logrando el Torneo Apertura, tiene la intención de volver al país y podría convertirse en una alternativa interesante si alguna dirigencia decide realizar un cambio en su comando técnico.

PUEDES VER: Señalan que Universitario tendría que pagar un precio alto a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

¿Qué dijo Reimond Manco sobre la posibilidad de que Ricardo Gareca dirija en Perú?

“Tengo información de que hay gente que es allegada a Gareca, gente que maneja su carrera, que ha hablado con los clubes más importantes del fútbol local, expresándoles el deseo de Ricardo de volver a dirigir en el fútbol peruano”, fueron las palabras de Manco.

No es que se los ha ofrecido porque, obviamente, todos los clubes, ‘U’, Alianza y Cristal, tienen entrenador con contrato vigente. En el caso de Fossati hasta 2026, Gorosito recién renovó y de Autuori tiene un año más de contrato”, complementó el 'Rei'

“La gente allegada a Ricardo ha soltado el comentario en estos clubes y me imagino que en otros más, de que tiene ganas de volver a dirigir en el fútbol peruano, como en su momento lo hizo en Universitario. Yo creo que no solo en Universitario, sino en Alianza o Cristal, de no irles bien en el torneo local, puede ocurrir cualquier cosa porque esto es fútbol, es impredecible. Creo que Ricardo sería una de las primeras opciones para cualquiera de estos tres equipos" explicó el exjugador

 “Lo que ha demostrado Gareca es muy versátil. No es que muera con un solo esquema. Creo que es muy adaptable a lo que la institución y el plantel de jugadores te piden”, finalizó.

PUEDES VER: Carlos Galván y su fuerte crítica a Claudio Spinelli tras sonar como refuerzo en Universitario: “Desde los 18 a los 28 no hizo nada en su vida”

¿Ricardo Gareca podría volver a la selección peruana?

Cabe destacar que las posibilidades de que Ricardo Gareca regrese fueron descartadas, ya que Jean Ferrari, director general de Fútbol de la Federación Peruana de Fútbol, señaló semanas atrás que estaban “buscando otro tipo de perfil” para la selección.

"Para mí, Ricardo Gareca no está considerado dentro de las posibilidades de poder volver a la selección peruana. Estoy buscando otro perfil. Además, con lo que ya mencionó Manuel Barreto con respecto a ampliar el universo de futbolistas, necesitamos que la relación primer equipo con el jefe de la unidad técnica de menores vaya de la mano. Y Ricardo esa característica no la tiene", declaró.

"Yo creo que Ricardo no se enfocó en trabajar sobre la base de lo que tenía que venir después, sino que se enfocó solamente en el objetivo principal", agregó.

