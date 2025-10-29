Universitario saborea la gloria, tras derrotar 2-1 a ADT y consagrarse tricampeón del fútbol peruano. Fabián Bustos, exentrenador de la 'U', reapareció en una entrevista con L1 MAX y felicitó a todo el equipo por el tercer título consecutivo. Sin embargo, el técnico argentino rompió su silencio y también contó los motivos de su inesperada salida de Universitario en pleno campeonato.

Los 'merengues' no tuvieron rivales en la Liga 1 2025 e incluso vencieron a sus rivales directos sin despeinarse. Los únicos equipo que complicaron fueron Cusco FC, en el Estadio Monumental , por la fecha 11 del Torneo Clausura y Ayacucho FC en el Estadio Nacional.

¿Qué dijo Fabián Bustos sobre su inesperada salida de Universitario?

El recordado técnico argentino fue cuestionado por dejar Universitario en pleno Torneo Apertura y fase de grupos de Copa Libertadores. "Creo que fue un error, el mundo del fútbol de Perú estaba complicado, se me sanciona muy rápido y llegó la oferta de un club que tenía muchas copas internacionales y me dejé llevar por esa situación. Me he cruzado con varios hinchas 'cremas' y siempre han sido cariñosos conmigo. Me equivoqué al dar ese paso en mi carrera", reveló Fabián Bustos en L1 MAX.

A pesar de eso error, en el arranque de la temporada, Bustos felicitó al plantel de Universitario. "Estoy acá para felicitar a toda la gente de la ‘U’, al grupo, a la misma hinchada, a los jugadores, por lo que se ha conseguido porque cuando llegamos, nos exigían el bicampeonato, nos exigían ser campeones en el centenario, hoy el grupo con Jorge consiguen el tricampeonato, lo que viene tiene que ser del mismo tenor”, sentenció en L1 Radio.

¿Se quedará Jorge Fossati como director técnico de Universitario en 2026?

''Ya lo he comentado, Jorge tiene contrato, más oficial no puede ser. La 'U' respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo. Igual siempre lo he dicho, el equipo está prácticamente armado, la mayoría tiene contrato renovado, así que vamos con todo para el próximo año'', declaró el directivo en una conversación con el medio 'Entre Bolas'.



