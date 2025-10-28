HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     
Fútbol Peruano

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

"Si Valera hubiera estado en mi época, no juega", dijo el exjugador peruano, quien apuntó con todo contra el goleador de Universitario.

'Cóndor' Mendoza se retiró del fútbol en el 2014. Foto: composición LR/captura de 'Tanke Como Cancha'/La República
'Cóndor' Mendoza se retiró del fútbol en el 2014. Foto: composición LR/captura de 'Tanke Como Cancha'/La República

Uno de los artífices del tricampeonato de Universitario en este 2025 es Álex Valera. El delantero peruano ha sido pieza clave en varios partidos de la 'U' para conseguir resultados positivos y gestar este tercer título consecutivo en el fútbol peruano. Hasta este momento de la temporada lleva 17 goles, y en general con sus anotaciones en los dos años anteriores registra 46 dianas, algo que lo ha colocado en el centro de la opinion pública como uno de los grandes jugadores que ha llegado a la institución crema. Sin embargo, también ha despertado ciertos cuestionamientos, sobre todo por no tener un paso importante en el extranjero. Uno de los que apuntó contra 'Valegol' fue el 'Cóndor' Mendoza.

En una entrevista para Willax Deportes, el exfutbolista de la selección peruana cuestionó duramente al goleador de Universitario y puso su trayectoria por encima.

PUEDES VER: Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: 'No es el momento para estar celebrando'

lr.pe

Andrés 'Cóndor' Mendoza apuntó contra Álex Valera

Mendoza aseguró que Valera no es más que él y señaló que en los años que él jugaba seguro 'Valegol' no hubiera tenido oportunidad. Además, le recomendó quedarse en el fútbol peruano.

"¿Que Valera es más que yo?, no pues, primero que vaya a jugar a Europa. Yo respeto a Valera por lo que está haciendo acá. Si el hubiera estado en mi época, es un problema, no juega. Si yo fuera Valera, me quedo en el fútbol peruano", declaró para el mencionado medio.

PUEDES VER: Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: 'Gracias a Marioni estoy acá'

lr.pe

Goles de Álex Valera en Universitario

El fuutbolista de 29 años llegó al cuadro crema en el 2021. Tras unos meses de su llegada, fichó por Al Fateh de Arabia Saudita, pero no pudo destacar y regresó rápidamente a la 'U', donde se ha convertido en figura.

  • Goles en la 'U' en el 2021: 13
  • Goles en la 'U' en el 2022: 12
  • Goles en la 'U' en el 2023: 16
  • Goles en la 'U' en el 2024: 13
  • Goles en lo que va del 2025: 17
Notas relacionadas
Gregorio Pérez, ex DT de Universitario, felicita al cuadro crema por el tricampeonato: “Llevan impecablemente el club adelante”

Gregorio Pérez, ex DT de Universitario, felicita al cuadro crema por el tricampeonato: “Llevan impecablemente el club adelante”

LEER MÁS
Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

LEER MÁS
Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

LEER MÁS
Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

LEER MÁS
Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

LEER MÁS
Arquero de Chankas revela que fue rechazado por Sporting Cristal antes de ser profesional: "Me dijeron que busque otras oportunidades"

Arquero de Chankas revela que fue rechazado por Sporting Cristal antes de ser profesional: "Me dijeron que busque otras oportunidades"

LEER MÁS
Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionales y el descenso

Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionales y el descenso

LEER MÁS
Jairo Concha cambia el “No me dejen patear” y suelta nueva frase tras campeonar con Universitario: “No me dejen tomar”

Jairo Concha cambia el “No me dejen patear” y suelta nueva frase tras campeonar con Universitario: “No me dejen tomar”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Al menos 14 muertos deja nuevo ataque de Estados Unidos contra 4 presuntas narcolanchas en el Pacífico

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Fútbol Peruano

Jorge Fossati pone en duda su continuidad en Universitario tras obtención del tricampeonato: “Veremos qué hacer en el 2026”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

Anulación judicial de concesiones mineras en Puno pone en riesgo beneficios de comunidades campesinas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025