Uno de los artífices del tricampeonato de Universitario en este 2025 es Álex Valera. El delantero peruano ha sido pieza clave en varios partidos de la 'U' para conseguir resultados positivos y gestar este tercer título consecutivo en el fútbol peruano. Hasta este momento de la temporada lleva 17 goles, y en general con sus anotaciones en los dos años anteriores registra 46 dianas, algo que lo ha colocado en el centro de la opinion pública como uno de los grandes jugadores que ha llegado a la institución crema. Sin embargo, también ha despertado ciertos cuestionamientos, sobre todo por no tener un paso importante en el extranjero. Uno de los que apuntó contra 'Valegol' fue el 'Cóndor' Mendoza.

En una entrevista para Willax Deportes, el exfutbolista de la selección peruana cuestionó duramente al goleador de Universitario y puso su trayectoria por encima.

Andrés 'Cóndor' Mendoza apuntó contra Álex Valera

Mendoza aseguró que Valera no es más que él y señaló que en los años que él jugaba seguro 'Valegol' no hubiera tenido oportunidad. Además, le recomendó quedarse en el fútbol peruano.

"¿Que Valera es más que yo?, no pues, primero que vaya a jugar a Europa. Yo respeto a Valera por lo que está haciendo acá. Si el hubiera estado en mi época, es un problema, no juega. Si yo fuera Valera, me quedo en el fútbol peruano", declaró para el mencionado medio.

Goles de Álex Valera en Universitario

El fuutbolista de 29 años llegó al cuadro crema en el 2021. Tras unos meses de su llegada, fichó por Al Fateh de Arabia Saudita, pero no pudo destacar y regresó rápidamente a la 'U', donde se ha convertido en figura.