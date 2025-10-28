HOYSuscripcion LR Focus

Deportes

Eddie Fleischman se rinde a Universitario tras histórico tricampeonato: "No se le puede discutir su condición de legitimo campeón"

El periodista deportivo defendió a Universitario de las criticas recibidas por algunos hinchas del fútbol peruano. Destacó la capacidad ofensiva y el dominio 'crema' en el Clausura.

Eddie Fleischman defiende a Universitario en Liga 1. Foto: Lr/Juego Cruzado
Eddie Fleischman defiende a Universitario en Liga 1. Foto: Lr/Juego Cruzado

Universitario consiguió el tricampeonato luego de remontar el partido 2-1 ante ADT por la fecha 16 del Torneo Clausura 2025. El equipo dirigido por Jorge Fossati firmó su mejor temporada y rompió todos los récords de la Liga 1. La solida defensa y el ataque letal liderado por Álex Valera fueron claves para que la 'U' levante el título. Sin embargo, las criticas sobre el arbitraje y manipulación de partidos no han desaparecido.

El experimentado periodista deportivo respaldó a Universitario e intentó apagar las críticas que giran sobre algunos polémicos partidos. Es importante destacar que la 'U' es el equipo más goleador y menos batido en la temporada 2025 de el fútbol peruano.

lr.pe

¿Qué dijo Eddie Fleischman sobre el tricampeonato de Universitario?

El comentarista deportivo valoró la gran temporada de Universitario. "No se puede cuestionar una campaña como la de la 'U'. Querer reducir sus méritos a presuntos favores es inadecuado y mezquino. A Universitario hay que reconocerle su solidez defensiva, las alternativas en la plantilla, la capacidad de gestión de mitad de cancha hacia adelante y una contundencia ofensiva. No se le puede discutir su condición de mejor equipo del torneo y de legítimo campeón", reveló Eddie Fleischman en 'Juego Cruzado'.

"Al margen de las situaciones extrañas o cambio de reglamento desacredita el torneo, pero no a Universitario. 12 triunfos y 3 empate mostrando buen fútbol. Tiene + 18 en el Clausura", sentenció el periodista en el popular programa de Denganche.

lr.pe

Diego Rebagliati lanza reto a Universitario en Torneo Clausura

"A la 'U' le queda un reto, más por el honor y por los récord, que es salir campeón invicto. Desde que se juegan torneos cortos, ningún equipo lo ha conseguido en el fútbol peruano. Universitario tiene 2 partidos para hacerlo, con Garcilaso y con Chankas", explicó.

lr.pe

¿Cuántas veces fue tricampeón Universitario?

Esta es la segunda ocasión que Universitario de Deportes logra consagrarse tricampeón nacional. Anteriormente, los cremas lo lograron entre los años 1998 y 2000. Con la obtención del título de la Liga 1 2025, la 'U' vuelve a gritar campeón y ya suma 29 consagraciones en el balompié nacional.

Próximos partidos de Universitario en el Torneo Clausura

El cuadro crema descansará la fecha 17 y luego disputará sus dos últimos partidos del año.

  • Universitario vs Deportivo Garcilaso, fecha 18 | viernes 7 de noviembre | 9.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Monumental U Marathon
  • Los Chankas vs Universitario, fecha 19 | fecha y hora por confirmar | Andahuaylas.


