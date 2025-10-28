HOYSuscripcion LR Focus

'Zlatan' Fernández arremetió contra Rodrigo Ureña por declaraciones sobre Alianza Lima: "Ten respeto por una liga que te da de comer"

El exjugador de Alianza Lima salió en defensa del club íntimo y apuntó contra el volante de Universitario, quien dejó un provocativo mensaje tras la obtención del tricampeonato.

José Carlos Fernández fue jugador de Alianza Lima desde el 2009 hasta el 2012. Foto: composición LR/captura de 'En 3 toques'/difusión
José Carlos Fernández fue jugador de Alianza Lima desde el 2009 hasta el 2012. Foto: composición LR/captura de 'En 3 toques'/difusión

Tras la obtención del tricampeonato en el fútbol peruano, algunos jugadores y hasta directivos de Universitario recordaron a Alianza Lima, el clásico rival. Uno de estos futbolistas que dejó provocativos comentarios fue el mediocampista Rodrigo Ureña, quien adjetivó al cuadro blanquiazul como un club "llorón", algo que no cayó bien José Carlos Fernándes, un exíntimo.

Durante la última edición del programa streaming 'En 3 toques', el popular 'Zlatan' criticó duramente al volante chileno por sus palabras sobre Alianza Lima y aseguró que le pareció una falta de respeto. El ahora comentarista deportivo remarcó que Ureña debería ser más consciente de sus palabras hacia una institución histórica como lo es el cuadro victoriano y que debería saber ganar.

lr.pe

José Carlos Fernández criticó a Rodrigo Ureña

"No me gusta la falta de respeto de un extranjero, que venga a faltar el respeto al rival de enfrente. Tiene dos años en el Perú. Lo digo por Ureña, no tengo problemas en decirlo. Me parece una falta de respeto que diga 'los llorones y estos'. El tipo tiene dos años acá en Perú y no puede faltar el respeto a una institución tan histórica como Alianza, como lo es también Universitario, Sporting Cristal, Sport Boys o Municipal. No puede venir a faltar el respeto así de esa manera. Hay que saber ganar y saber perder. Te hace más ganador cuando no le faltas el respeto al de enfrente", indicó.

Pese a que elogió a Ureña por su calidad como jugador, Fernández reconoció que sus palabras le molestaron. Además, fue enfático en señalar que el popular 'Pitbull' debería mostrar más respeto por la Liga 1.

"Él podría enfocarse en lo suyo, pero cae en el mismo juego. Hay que tener respeto por una liga que te da de comer. Esa excusa de 'yo soy loco o así' ya no me la creo, porque un tipo de más de 30 años, con recorrido, tiene que saber declarar y tener cabeza fría. Eso te hace más ganador y más hombre. El baile en el vestuario es una joda, es parte del folclore, no le faltan el respeto a nadie. Ojo que a mí me parece un excelente contención y de los mejores extranjeros que han llegado en los últimos años... pero no me gustaron sus declaraciones", finalizó.

lr.pe

¿Qué dijo Rodrigo Ureña tras campeonar con Universitario?

El volante chileno aseguró que en Alianza Lima siempre han estado pendientes de la 'U' y señaló que íntimos "viven llorando".

