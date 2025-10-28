HOYSuscripcion LR Focus

Álvaro Barco se pronuncia sobre la continuidad de Jorge Fossati como DT de Universitario en 2026: ''Más oficial no puede ser''

Universitario de Deportes, tras su tricampeonato en Tarma, ya planifica su campaña para 2026, centrando su atención en la continuidad del técnico Jorge Fossati.

Álvaro Barco aclaró que Jorge Fossati todavía tiene contrato con Universitario, confirmando de esta manera su continuidad en el conjunto crema.
Luego del histórico tricampeonato logrado en Tarma, a falta de dos jornadas para el final del Torneo Clausura de Liga 1, Universitario de Deportes ya tiene en la mira la planificación de su próxima campaña en 2026. En ese contexto, Álvaro Barco, gerente deportivo del cuadro estudiantil, declaró a los medios de comunicación sobre las dudas que existen en torno a la continuidad de Jorge Fossati en el club de Ate.

¿Se quedará Jorge Fossati como director técnico de Universitario en 2026?

Tras los rumores surgidos luego del tricampeonato nacional, Álvaro Barco ratificó la continuidad de Jorge Fossati para la próxima temporada. El club buscará repetir —o superar— lo conseguido este año, con el sueño de alcanzar el tetracampeonato y realizar una destacada campaña en la Copa Libertadores 2026.

''Ya lo he comentado, Jorge tiene contrato, más oficial no puede ser. La 'U' respeta siempre los contratos, pero veremos a fin de año qué es lo que vamos a hacer con el equipo. Igual siempre lo he dicho, el equipo está prácticamente armado, la mayoría tiene contrato renovado, así que vamos con todo para el próximo año'', declaró el directivo en una conversación con el medio 'Entre Bolas'.

La confianza de la directiva crema en Jorge Fossati de cara a la próxima temporada

Estas declaraciones del gerente deportivo del club 'merengue' no solo aseguran la continuidad de Jorge Fossati por una temporada más, sino que también consolidan la estabilidad de un proyecto que mantendrá al conjunto 'odriozola' como el gran protagonista del fútbol peruano. Por ello, la plena confianza en el director técnico y la permanencia de varios jugadores clave de la plantilla serán pilares para planificar adecuadamente la siguiente temporada.

Una campaña memorable que resalta la regularidad de Universitario a lo largo del 2025 en la Liga 1

Asimismo, Barco destacó el enorme esfuerzo del equipo a lo largo del 2025, así como el buen ambiente que se vive dentro de la institución, factores que —según indicó— han sido claves para alcanzar los objetivos trazados en la temporada.

''Gratificante venir a agradecer y pedir especialmente para que el país y el club esté bendecido. La verdad es una satisfacción inmensa. La campaña de la 'U' ha sido espectacular, especialmente el Torneo Clausura ha sido arrollador. Lo brindado por los jugadores ha sido increíble. Aquí he encontrado un grupo sumamente unido, eso no da pie para trabajar y ver con mucha ilusión el próximo'', dijo tras asistir a la procesión del Señor de los Milagros.

