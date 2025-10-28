HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Deportes

TikTok organiza concurso en Perú, Argentina y Brasil para asistir a la final de la Libertadores: ¿cómo participar y ganar mil dólares?

TikTok lanzará un creativo concurso para ganar entradas a la final de la Copa Libertadores 2025 en Lima y un premio de mil dólares.

TikTok te lleva a la gran final de la Copa Libertadores 2025. Foto: LR/TikTok
TikTok te lleva a la gran final de la Copa Libertadores 2025. Foto: LR/TikTok

La Copa Libertadores es la obsesión de varios fanáticos del fútbol. Por este motivo, TikTok organizará un alucinante concurso en Perú, Brasil y Argentina para que los hinchas de la CONMEBOL asistan a la gran final del prestigioso certamen en Lima. Además, los participantes tienen posibilidades de ganar un premio de mil dólares.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el estadio Monumental, hogar de Universitario de Deportes, albergará la final de la Copa Libertadores en 2025. En un video promocional compartido en sus redes sociales, la Conmebol mostró imágenes de la cancha, las gradas y los exteriores del icónico recinto deportivo.

PUEDES VER: Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

lr.pe

¿Cómo puedes participar del concurso de TikTok para asistir a la final de la Copa Libertadores 2025?

TikTok confirmó que organizará un creativo concurso válido en Brasil, Perú y Argentina para que los hinchas del fútbol asistan a la final de la Copa Libertadores. Los pasos son sencillos. Los interesados deben inscribirse en el link, donde están todas las reglas y el camino para participar. Además, pueden hacer diversos videos sobre la pasión por el fútbol y sumar el hashtag oficial #TikTokDeportes. Los 2 mejores por país van a ganar la experiencia + USD 1k dólares en tarjeta de débito.


Es importante destacar que el video debe expresar tu pasión por el fútbol utilizando el hashtag #TikTokDeportes. Las opciones son variadas, desde reacciones y relatos hasta comentarios sobre noticias deportivas, permitiendo que la creatividad fluya sin límites. Los mejores 5 videos en engagement + creatividad de cada país, reciben USD1.000 y los top 2 videos ganan la experiencia de vivir la final de Libertadores en Lima con tiktokers y creadores de contenido de diferentes países.

PUEDES VER: Eddie Fleischman se rinde a Universitario tras histórico tricampeonato: "No se le puede discutir su condición de legitimo campeón"

lr.pe

Presidente de Conmebol confirmó que Lima será sede de la final de la Copa Libertadores

"Quiero saludar a toda la población de Perú, en especial a los limeños. Estoy contento de poder estar acá de vuelta en Lima. Hemos hecho el anuncio con autoridades correspondientes en Lima como lo fue en el 2019. Creo que es una linda noticia porque es una ciudad que ya está acostumbrada a este evento en particular y como dije hace un rato, el volver acá seis años después, en la misma ciudad donde empezó, nos llenó de gratificación", declaró Alejandro Domínguez en redes sociales.

Notas relacionadas
Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

LEER MÁS
Papa León XIV bendice a pequeño 'mini pontífice' en plaza San Pedro y escena causa furor: "Un papita"

Papa León XIV bendice a pequeño 'mini pontífice' en plaza San Pedro y escena causa furor: "Un papita"

LEER MÁS
Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

Magaly Medina expone la identidad del polémico tiktoker Lemon Pay tras cuestionable trato a adultos mayores

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

LEER MÁS
'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

'Cóndor' Mendoza minimiza a Álex Valera tras tricampeonato con Universitario: "¿Más que yo? Primero que vaya a jugar a Europa"

LEER MÁS
¿Indirecta a Raúl Ruidíaz? Edison Flores y su firme mensaje tras tricampeonato con Universitario: "Si me buscan, acepto, no rechazo ah"

¿Indirecta a Raúl Ruidíaz? Edison Flores y su firme mensaje tras tricampeonato con Universitario: "Si me buscan, acepto, no rechazo ah"

LEER MÁS
Revelan que Universitario quiere a Diego Romero de vuelta y Sebastián Britos podría irse a otro club peruano: "No ha cerrado las puertas"

Revelan que Universitario quiere a Diego Romero de vuelta y Sebastián Britos podría irse a otro club peruano: "No ha cerrado las puertas"

LEER MÁS
Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

LEER MÁS
Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, La Marina, Mall Plaza Comas, Berllavista y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Paro de transporte el 4 de noviembre: estas son las rutas y líneas que suspenderán sus servicios en Lima y Callao

Extorsiones ponen en jaque al sistema microfinanciero: podrían cerrar 250 agencias y dejar sin crédito a 500.000 emprendedores

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

Deportes

[YouTube FPF, En Vivo] Perú vs Panamá HOY en DIRECTO por el amistoso internacional: la visita se pone en ventaja

Universitario muestra su orgullo tras alcanzar histórico récord en la Liga 1: "El debate ya no existe más"

Eddie Fleischman se rinde a Universitario tras histórico tricampeonato: "No se le puede discutir su condición de legitimo campeón"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

José Jerí presenta balance del Gobierno EN VIVO: resultados de la primera semana del estado de emergencia en Lima y Callao

José Jerí pactó con Patricia Benavides para liberar a exgobernador de Somos Perú, asegura Jaime Villanueva

Pedro Castillo anuncia su respaldo a la precandidatura presidencial de Juntos por el Perú durante juicio oral

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025