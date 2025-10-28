La Copa Libertadores es la obsesión de varios fanáticos del fútbol. Por este motivo, TikTok organizará un alucinante concurso en Perú, Brasil y Argentina para que los hinchas de la CONMEBOL asistan a la gran final del prestigioso certamen en Lima. Además, los participantes tienen posibilidades de ganar un premio de mil dólares.

La Confederación Sudamericana de Fútbol (Conmebol) confirmó que el estadio Monumental, hogar de Universitario de Deportes, albergará la final de la Copa Libertadores en 2025. En un video promocional compartido en sus redes sociales, la Conmebol mostró imágenes de la cancha, las gradas y los exteriores del icónico recinto deportivo.

¿Cómo puedes participar del concurso de TikTok para asistir a la final de la Copa Libertadores 2025?

TikTok confirmó que organizará un creativo concurso válido en Brasil, Perú y Argentina para que los hinchas del fútbol asistan a la final de la Copa Libertadores. Los pasos son sencillos. Los interesados deben inscribirse en el link, donde están todas las reglas y el camino para participar. Además, pueden hacer diversos videos sobre la pasión por el fútbol y sumar el hashtag oficial #TikTokDeportes. Los 2 mejores por país van a ganar la experiencia + USD 1k dólares en tarjeta de débito.



Es importante destacar que el video debe expresar tu pasión por el fútbol utilizando el hashtag #TikTokDeportes. Las opciones son variadas, desde reacciones y relatos hasta comentarios sobre noticias deportivas, permitiendo que la creatividad fluya sin límites. Los mejores 5 videos en engagement + creatividad de cada país, reciben USD1.000 y los top 2 videos ganan la experiencia de vivir la final de Libertadores en Lima con tiktokers y creadores de contenido de diferentes países.

Presidente de Conmebol confirmó que Lima será sede de la final de la Copa Libertadores

"Quiero saludar a toda la población de Perú, en especial a los limeños. Estoy contento de poder estar acá de vuelta en Lima. Hemos hecho el anuncio con autoridades correspondientes en Lima como lo fue en el 2019. Creo que es una linda noticia porque es una ciudad que ya está acostumbrada a este evento en particular y como dije hace un rato, el volver acá seis años después, en la misma ciudad donde empezó, nos llenó de gratificación", declaró Alejandro Domínguez en redes sociales.