Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionale y el descenso

Más allá del tricampeonato de Universitario, todavía hay varios equipos que luchan por clasificar a torneos Conmebol o por mantenerse en la máxima división de la Liga 1.

Solo quedan 3 jornadas para finalizar la fase regular de la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Cusco FC/Liga 1/Alianza Lima
Solo quedan 3 jornadas para finalizar la fase regular de la Liga 1 2025. Foto: composición LR/Cusco FC/Liga 1/Alianza Lima

Universitario se adjudicó con anticipación en el Torneo Clausura 2025 y, por ende, se consagró tricampeón del fútbol peruano. Más allá de las celebraciones de los merengues, todavía hay varios clubes que siguen luchando por alcanzar algún boleto a competiciones internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana) y mantenerse en primera división.

En la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga 1, el último cupo para la Conmebol Libertadores se lo pelean Alianza Atlético, Melgar y Sporting Cristal. Por su parte, equipos como Alianza Universidad de Huánuco, Juan Pablo II, Ayacucho FC y UTC de Cajamarca pelean por escapar de zona de descenso.

PUEDES VER: Roberto Mosquera desafiante con la Liga 1 tras quedar al borde del descenso con Alianza Universidad: 'Abuso, nadie dice nada'

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

A falta de 3 fechas para el final del Torneo Clausura 2025, así marcha la tabla de posiciones del Acumulado.

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario334478
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima321961
4. Melgar341555
5. Sporting Cristal321854
6. Alianza Atlético321250
7. Deportivo Garcilaso33748
8. Sport Huancayo33045
9. ADT32-745
10. Cienciano32744
11. Los Chankas31-844
12. Atlético Grau32-337
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos32-1533
15. UTC32-2331
16. Juan Pablo II32-1630
17. Ayacucho FC32-2129
18. Alianza Universidad32-2924
19. Binacional---

¿Qué equipos pueden clasificar a Libertadores y Sudamericana?

Universitario, Alianza Lima y Cusco FC ya tienen garantizada su participación en la próxima Copa Libertadores. El último clasificado se saldrá entre Cristal, Melgar y Alianza Atlético. Respecto a la Copa Sudamericana, ADT, Cienciano y Los Chankas se encuentran en la disputa con clubes como Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso por quedar entre los puestos 4-8.

PUEDES VER: Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

¿Cómo va la lucha por el descenso en la Liga 1?

En cuanto al descenso, uno de los tres que perderá la categoría es Deportivo Binacional, excluido del torneo por disposición judicial. De momento, los que acompañarían al Poderoso del Sur serían Alianza Universidad y Ayacucho FC.

¿Cuántas fechas faltan para el final de la Liga 1?

Tras esta fecha 16 del Clausura, a la Liga 1 2025 le restan solamente tres jornadas más.

