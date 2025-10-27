Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionale y el descenso

Universitario se adjudicó con anticipación en el Torneo Clausura 2025 y, por ende, se consagró tricampeón del fútbol peruano. Más allá de las celebraciones de los merengues, todavía hay varios clubes que siguen luchando por alcanzar algún boleto a competiciones internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana) y mantenerse en primera división.

En la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga 1, el último cupo para la Conmebol Libertadores se lo pelean Alianza Atlético, Melgar y Sporting Cristal. Por su parte, equipos como Alianza Universidad de Huánuco, Juan Pablo II, Ayacucho FC y UTC de Cajamarca pelean por escapar de zona de descenso.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

A falta de 3 fechas para el final del Torneo Clausura 2025, así marcha la tabla de posiciones del Acumulado.

Equipos PJ DG Puntos 1. Universitario 33 44 78 2. Cusco FC 32 24 63 3. Alianza Lima 32 19 61 4. Melgar 34 15 55 5. Sporting Cristal 32 18 54 6. Alianza Atlético 32 12 50 7. Deportivo Garcilaso 33 7 48 8. Sport Huancayo 33 0 45 9. ADT 32 -7 45 10. Cienciano 32 7 44 11. Los Chankas 31 -8 44 12. Atlético Grau 32 -3 37 13. Sport Boys 32 -9 35 14. Comerciantes Unidos 32 -15 33 15. UTC 32 -23 31 16. Juan Pablo II 32 -16 30 17. Ayacucho FC 32 -21 29 18. Alianza Universidad 32 -29 24 19. Binacional - - -

¿Qué equipos pueden clasificar a Libertadores y Sudamericana?

Universitario, Alianza Lima y Cusco FC ya tienen garantizada su participación en la próxima Copa Libertadores. El último clasificado se saldrá entre Cristal, Melgar y Alianza Atlético. Respecto a la Copa Sudamericana, ADT, Cienciano y Los Chankas se encuentran en la disputa con clubes como Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso por quedar entre los puestos 4-8.

¿Cómo va la lucha por el descenso en la Liga 1?

En cuanto al descenso, uno de los tres que perderá la categoría es Deportivo Binacional, excluido del torneo por disposición judicial. De momento, los que acompañarían al Poderoso del Sur serían Alianza Universidad y Ayacucho FC.

¿Cuántas fechas faltan para el final de la Liga 1?

Tras esta fecha 16 del Clausura, a la Liga 1 2025 le restan solamente tres jornadas más.