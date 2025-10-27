Tabla de posiciones de la Liga 1: así va el acumulado para la clasificación a torneos internacionale y el descenso
Más allá del tricampeonato de Universitario, todavía hay varios equipos que luchan por clasificar a torneos Conmebol o por mantenerse en la máxima división de la Liga 1.
Universitario se adjudicó con anticipación en el Torneo Clausura 2025 y, por ende, se consagró tricampeón del fútbol peruano. Más allá de las celebraciones de los merengues, todavía hay varios clubes que siguen luchando por alcanzar algún boleto a competiciones internacionales (Copa Libertadores y Sudamericana) y mantenerse en primera división.
En la parte alta de la tabla de posiciones de la Liga 1, el último cupo para la Conmebol Libertadores se lo pelean Alianza Atlético, Melgar y Sporting Cristal. Por su parte, equipos como Alianza Universidad de Huánuco, Juan Pablo II, Ayacucho FC y UTC de Cajamarca pelean por escapar de zona de descenso.
Tabla de posiciones del Acumulado 2025
A falta de 3 fechas para el final del Torneo Clausura 2025, así marcha la tabla de posiciones del Acumulado.
|Equipos
|PJ
|DG
|Puntos
|1. Universitario
|33
|44
|78
|2. Cusco FC
|32
|24
|63
|3. Alianza Lima
|32
|19
|61
|4. Melgar
|34
|15
|55
|5. Sporting Cristal
|32
|18
|54
|6. Alianza Atlético
|32
|12
|50
|7. Deportivo Garcilaso
|33
|7
|48
|8. Sport Huancayo
|33
|0
|45
|9. ADT
|32
|-7
|45
|10. Cienciano
|32
|7
|44
|11. Los Chankas
|31
|-8
|44
|12. Atlético Grau
|32
|-3
|37
|13. Sport Boys
|32
|-9
|35
|14. Comerciantes Unidos
|32
|-15
|33
|15. UTC
|32
|-23
|31
|16. Juan Pablo II
|32
|-16
|30
|17. Ayacucho FC
|32
|-21
|29
|18. Alianza Universidad
|32
|-29
|24
|19. Binacional
|-
|-
|-
¿Qué equipos pueden clasificar a Libertadores y Sudamericana?
Universitario, Alianza Lima y Cusco FC ya tienen garantizada su participación en la próxima Copa Libertadores. El último clasificado se saldrá entre Cristal, Melgar y Alianza Atlético. Respecto a la Copa Sudamericana, ADT, Cienciano y Los Chankas se encuentran en la disputa con clubes como Sport Huancayo y Deportivo Garcilaso por quedar entre los puestos 4-8.
¿Cómo va la lucha por el descenso en la Liga 1?
En cuanto al descenso, uno de los tres que perderá la categoría es Deportivo Binacional, excluido del torneo por disposición judicial. De momento, los que acompañarían al Poderoso del Sur serían Alianza Universidad y Ayacucho FC.
¿Cuántas fechas faltan para el final de la Liga 1?
Tras esta fecha 16 del Clausura, a la Liga 1 2025 le restan solamente tres jornadas más.