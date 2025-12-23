Muere Sebastián Hertner, futbolista alemán, tras caer 70 metros de un teleférico en un centro de esquí

Sebastián Hertner murió a los 34 años en la ciudad de Žabljak, ubicado en Montenegro. El fútbol alemán pasa un momento de luto después de que se confirmó el sensible deceso del jugador del ETSV Hamburg, quinta categoría del balompié germano. El defensor falleció tras caerse desde una altura de 70 metros luego de que una de las sillas en las que se transportaba en un centro de esquí se desprendiera.

El excapitán se encontraba disfrutando de sus vacaciones junto con su esposa, quien quedó suspendida en el aire durante varias horas. Sin embargo, pudo ser rescatada por los servicios de emergencia del establecimiento. Sufrió una fractura en una pierna mientras presenciaba el fatídico suceso.

Sebastián Hertner, futbolista de 34 años, fallece en un centro de esquí

Hasta el momento, las autoridades locales se encuentran investigando cuáles fueron las causa del fallo técnico. Al mismo tiempo, el club ETSV Hamburg confirmó el fallecimiento de su jugador.

“El club despide con profunda consternación a Sebastián Hertner, quien fue arrancado demasiado pronto de nuestro lado. Perdemos no solo a un jugador comprometido, sino a una persona valiosa que enriqueció a nuestra institución con su carácter y compañerismo", expresó el club alemán por medio de su presidente, Matthias Thomsen.

¿De qué murió Sebastián Hertner, futbolista del ETSV Hamburg?

El fallecimiento del futbolista alemán Sebastian Hertner se produjo luego de precipitarse desde una silla voladora en el centro de esquí Savin Kuk, situado en en la zona montañosa de Durmitor, Montenegro.

Según los informes iniciales de The Mirror, el incidente se produjo cuando una silla doble se soltó del cable, retrocedió y chocó con el asiento que venía detrás, lo que causó que el futbolista cayera desde una altura cercana a los 70 metros.

¿Quién fue Sebastián Hertner?

La trayectoria de Hertner estuvo marcada principalmente por su paso por la 2.Bundesliga, campeonato en el que defendió a clubes como 1860 Múnich, Erzgebirge Aue y Darmstadt. Una vez alejado de la alta competencia, el defensor asumió un rol protagónico al portar la cinta de capitán del ETSV Hamburg, equipo que milita en la Oberliga, correspondiente al quinto nivel del balompié alemán.

En sus primeros años, Sebastian Hertner despertó grandes expectativas dentro del fútbol de su país. Formó parte de los combinados menores de Alemania y coincidió en el campo con jugadores como Christoph Kramer y Felix Kroos, aunque su carrera no llegó a consolidarse en el seleccionado absoluto.