Fútbol Peruano

¿Cuándo juega Universitario su primer partido como tricampeón de la Liga 1 de Perú?

Tras coronarse de forma anticipada en el Torneo Clausura, el equipo de Jorge Fossati tendrá algunos días de descanso antes de su reaparición en el certamen.

La 'U' es el único club con dos tricampeonatos en la primera división del Perú. Foto: Universitario
La 'U' es el único club con dos tricampeonatos en la primera división del Perú. Foto: Universitario

Universitario de Deportes se proclamó tricampeón de la Liga 1 en Tarma, donde contó con el apoyo masivo de los hinchas que viajaron a dicha ciudad. Tras vivir una tarde inolvidable en el centro del país, los cremas ya están de regreso en Lima, donde tendrá lugar la ceremonia de premiación en su siguiente partido, aunque para ello tendrá que esperar algunos días.

De acuerdo con el fixture del Torneo Clausura, a la 'U' le corresponde descansar en la jornada 17. Por ello, recién volverá a la acción dentro de poco más de 10 días, pero desde el club ya vienen armando la fiesta que les espera de regreso en su 'templo' de Ate.

PUEDES VER: Horacio Calcaterra renovará con Universitario: 'Calca' buscará el tetracampeonato y su octavo título en Perú

lr.pe

¿Cuándo vuelve a jugar Universitario por la Liga 1?

El próximo partido de la 'U' en el Torneo Clausura, primero que disputará en su flamante condición de tricampeón del fútbol peruano, será el que sostenga ante Deportivo Garcilaso, por la jornada 18 (penúltima) del Torneo Clausura 2025.

Dicho encuentro se jugará el viernes 7 de noviembre, desde las 9.00 p. m., en el Estadio Monumental U Marathon. Al ser local el conjunto crema, la transmisión por TV estará a cargo del canal GOLPERU.

Entradas para el próximo partido de Universitario

Las entradas para el choque ante Garcilaso salieron a la venta este lunes 27 de octubre, de forma anticipada, para un primer grupo de socios cremas y adherentes al día en el pago de sus cuotas. El martes 28 los demás hinchas con dicha categoría mantendrán su opción de compra preferencial, mientras que el miércoles 29 se lanzarán los boletos para el público en general. La venta se realiza exclusivamente a través de la página web Ticketmaster.

Precio de las entradas para el partido ante Deportivo Garcilaso. Foto: Universitario

Precio de las entradas para el partido ante Deportivo Garcilaso. Foto: Universitario

PUEDES VER: Edison Flores sorprende a Jesús Castillo con 'picante' pregunta: '¿Qué se siente campeonar en un equipo con hinchada?'

lr.pe

¿Qué partidos le quedan a Universitario en la Liga 1 2025?

Además del cruce frente al Pedacito de Cielo en el Monumental, al tricampeón peruano le falta enfrentar a Los Chankas, en Andahuaylas. Tras ello, cerrará su participación en esta temporada 2025.

