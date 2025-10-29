HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

Señalan que Universitario tendría que "pagar capricho" a César Vallejo por fichaje de Jairo Vélez: "No es un sueldo barato"

Jairo Vélez, quien se ganó un lugar importante en el esquema de Jorge Fossati, podría regresar a César Vallejo, club con el que mantiene contrato hasta el 2027.

Jairo Vélez podría volver de su préstamo a Vallejo si Universitario decide no comprarlo. Foto: difusión
Universitario de Deportes consiguió el tricampeonato de la Liga 1 tras vencer a ADT de Tarma por la fecha 16 del Torneo Clausura. Luego de esta histórica hazaña, el equipo ya se encuentra planificando la próxima temporada, pese a que aún le quedan algunos partidos por disputar.

Uno de los jugadores en evaluación es Jairo Vélez, quien, aunque no empezó como titular fijo, aprovechó sus oportunidades y se ganó un lugar en el once de Jorge Fossati. Según el periodista Mauricio Loret de Mola, en el programa 'Mano a Mano', Universitario deberá pagar un “capricho” si desea quedarse con Vélez, ya que el futbolista ecuatoriano nacionalizado peruano todavía pertenece a la César Vallejo.

lr.pe

¿Universitario fichará a Jairo Vélez?

Según la información del periodista, por el momento no hay nada concreto. A pesar del acercamiento de Universitario, la César Vallejo tiene la intención de que Jairo Vélez permanezca en el club, especialmente ante la posibilidad de lograr el ascenso a primera división. Además, el jugador mantiene una muy buena relación con la familia Acuña, lo que refuerza la opción de su continuidad en el equipo trujillano.

“No hay nada resuelto hasta el momento, no hay acuerdo de nada. Él es jugador de la César Vallejo hasta el 2027. Ya no lo van a aceptar a préstamo en caso se vaya a otro equipo. Vallejo tiene intenciones de que se quede. Entiendo que él tiene una muy buena relación con los Acuña, muy buena relación con los Acuña. Es uno de los que más ganaba en ese plantel, no es un sueldo barato y si la ‘U’ lo quiere, que ya por lo menos se comunicaron y le dio a conocer esa idea, la ‘U’ va a tener que pagar el capricho", explicó en un primer momento.

"Me dicen que esto no se va a resolver ahora. ¿Por qué? Porque los de Vallejo creen que todavía tienen chances de subir a primera. Si Vallejo clasifica, se podría resolver ya. De lo contrario, podría tardar hasta algún tiempo más porque esto podría darse una semana después. Pero me dicen que hoy está más amarradazo a Vallejo”, finalizó el periodista.

Rendimiento de Jairo Vélez en Universitario

En lo que va del Torneo Clausura, Vélez ha sido una de las piezas importantes en el esquema de Fossati y ha jugado 14 partidos dentro de los cuales ha podido anotar dos goles, acumulando 522 minutos.

¿Cuánto vale Jairo Vélez?

Actualmente, según el portal especializado Transfermarkt, el jugador de 30 tiene un valor de 600 mil euros.

