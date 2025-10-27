Semifinales Copa Libertadores y Sudamericana: hora y canales de los partidos por el pase a la final
Este miércoles y jueves se terminarán de definir a los 4 finalistas de cada torneo continental. Conoce AQUÍ todos los detalles.
- Universitario de Deportes le ganó 2-1 a ADT en Tarma, consiguió el título del Clausura 2025 y levantó la tan ansiada estrella 29
- Jean Ferrari se pronuncia tras histórico tricampeonato de Universitario en la Liga 1: “Me llena de orgullo”
Comienza la recta final. Las semifinales de vuelta de la Copa Libertadores y Sudamericana se disputarán este miércoles 29 y jueves 30 de octubre. Clubes como Racing, Flamengo, Palmeiras y LDU luchan por llegar a la final de la Gloria Eterna. En tanto, Atlético Mineiro, Independiente del Valle, Lanús y U. de Chile juegan por llegar a la final de la Gran Conquista. Conoce aquí los horarios y canales de TV para ver cada encuentro.
PUEDES VER: Alan Diez criticó a José Jerí por llamar a jugadores de Universitario tras el tricampeonato: 'No es el momento para estar celebrando'
Programación semifinales Copa Libertadores 2025
Miércoles 29 de octubre
- Racing vs Flamengo | 7.30 p. m. (hora peruana) | Estadio Presidente Perón | ESPN, Disney Plus, Pluto TV, Telefe, ESPN Premium y Chilevisión (Sudamérica), ESPN 2 (México) y ESPN 5 (Centroamérica).
La ida quedó 1-0 a favor de Flamengo.
Jueves 30 de octubre
- Palmeiras vs LDU | 7.30 p. m. (hora peruana) | Allianz Parque | ESPN, Disney Plus, Pluto TV, Telefe, ESPN Premium y Chilevisión (Sudamérica), ESPN 2 (México) y ESPN 5 (Centroamérica).
LDU dio la sorpresa y goleó 3-0 en la ida.
Programación semifinales Copa Sudamericana 2025
Miércoles 29 de octubre
- Atlético Mineiro vs Independiente del Valle | 7.30 p. m. (hora peruana) | Arena MRV | ESPN, Disney Plus, DSports, DGO y Tigo Sports (Sudamérica), ESPN 2 (México) y ESPN 5 (Centroamérica).
Ambos equipos igualaron 1-1 en el partido de ida.
Jueves 30 de octubre
- Lanús vs U. de Chile | 5.00 p. m. (hora peruana) | Estadio Ciudad de Lanús Néstor Díaz Pérez | ESPN, Disney Plus, DSports, DGO y Tigo Sports (Sudamérica), ESPN 2 (México) y ESPN 5 (Centroamérica).
En un partidazo, Lanús y U. de Chile empataron 2-2 en la ida.
PUEDES VER: Roberto Mosquera desafiante con la Liga 1 tras quedar al borde del descenso con Alianza Universidad: 'Abuso, nadie dice nada'
¿Cuándo es la final de la Copa Libertadores 2025?
La gran final por la Copa Conmebol Libertadores está programada para jugarse el sábado 29 de noviembre. El estadio Monumental U Marathon de Perú será el escenario principal de este partidazo por la Gloria Eterna.
¿Cuándo es la final de la Copa Sudamericana 2025?
La final de la Copa Sudamericana será el sábado 22 de noviembre en Asunción, Paraguay. El estadio para este partido por la Gran Conquista aún no está definido. En un inicio, el encuentro iba a jugarse en Santa Cruz de la Sierra, en Bolivia, pero la sede fue cambiada debido a algunos retrasos en las obras del estadio Ramón "Tahuichi" Aguilera.