HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios
Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     Mira 'Sin guion' con Rosa María Palacios     
Deportes

Cusco FC celebra su clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras seis años de ausencia: ''Un sueño compartido por miles de corazones dorados''

El club cusqueño, dirigido por Miguel Rondelli, celebró su regreso a la Copa Libertadores tras seis años de ausencia, resaltando el apoyo incondicional de sus hinchas y patrocinadores.

Tras su reciente victoria de local ante Atlético Gray, Cusco FC vuelve a la Copa Libertadores tras seis años de ausencia.
Tras su reciente victoria de local ante Atlético Gray, Cusco FC vuelve a la Copa Libertadores tras seis años de ausencia. | Foto: composición LR/Cusco FC

Tras la brillante campaña que realizó en la Liga 1, Cusco FC clasificó a la Copa Libertadores 2026 cuando aún faltaban tres jornadas para que concluyera el torneo peruano. El club ‘dorado’, dirigido por Miguel Rondelli, ha consolidado un proyecto eficaz para mantenerse entre los cuatro mejores equipos del campeonato. Gracias al aporte goleador de Facundo Callejo, el conjunto cusqueño logró conservar la regularidad que necesitaba para asegurar su clasificación a la competición continental más importante de América.

El mensaje de Cusco FC tras confirmarse su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Foto: Cusco FC

El mensaje de Cusco FC tras confirmarse su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Foto: Cusco FC

El anhelado regreso de Cusco FC a la Copa Libertadores

La reciente victoria ante Atlético Grau en casa, sumada a la derrota de Sporting Cristal en la jornada 16 de la Liga 1, permitió que el club cusqueño asegurara su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores gracias a su sólida ubicación en la tabla acumulada. Sin embargo, cabe recordar que, al finalizar el Torneo Clausura, se disputarán los playoffs que definirán la posición final del equipo: Perú 2, Perú 3 o Perú 4. Por ahora, Cusco FC tiene como prioridad ganar dichos playoffs y, de mantenerse la tabla actual, se enfrentaría a Alianza Lima y Sporting Cristal.

PUEDES VER: Tabla de posiciones de la Liga 1 de Perú con tricampeonato de Universitario en la fecha 16 del Torneo Clausura

lr.pe

Ganar los playoffs les permitiría acceder directamente a la fase de grupos del certamen continental, lo que representaría una valiosa recompensa al esfuerzo y la constancia que demostraron a lo largo de toda la temporada 2025.

El mensaje de Cusco FC tras clasificarse a la Copa Libertadores 2026

A través de sus redes sociales, Cusco FC se dirigió a la comunidad cusqueña y compartió un mensaje que expresa la satisfacción de volver a disputar el torneo continental, tras seis años de ausencia.

PUEDES VER: Universitario vuelve a ser tricampeón del fútbol peruano: la 'U' logra histórico título tras ganar el Torneo Clausura

lr.pe

''Después de seis años, Cusco vuelve al lugar donde merece estar: entre los grandes de Sudamérica. Faltando tres fechas por jugar, aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna gracias a la entrega, la fe y el aliento de todo un pueblo'', expresó el club cusqueño.

Asimismo, en el comunicado destacaron el respaldo incondicional que han recibido de su hinchada durante toda la temporada 2025, así como el compromiso y la confianza de sus patrocinadores, factores que consideran fundamentales en el desarrollo y los logros del equipo.

''Esto no es solo un logro deportivo, es el reflejo de un sueño compartido por miles de corazones dorados. Gracias a nuestros sponsors y a familias cusqueñas por creer siempre'', añadió la institución imperial en su comunicado.

¿Cómo le fue a Cusco FC en su última participación de Copa Libertadores?

En 2019, Cusco FC, entonces conocido como Real Garcilaso, disputó la fase 1 previa de la Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira de Venezuela. Lamentablemente, el equipo quedó eliminado por la regla del gol de visitante, tras caer 1-0 en la ida y ganar 2-1 en el partido de vuelta.

No obstante, tras el cambio de nombre a Cusco FC en diciembre de 2019, el conjunto cusqueño tuvo su última participación internacional en la Copa Sudamericana 2020. En la primera fase enfrentó al Audax Italiano de Chile. En aquella ocasión, tampoco le fue bien, ya que, después de ganar 2-0 en Arequipa, sufrió un duro revés en el partido de vuelta al caer 3-0 en el país sureño.

Notas relacionadas
Jean Ferrari se pronuncia tras histórico tricampeonato de Universitario en la Liga 1: “Me llena de orgullo”

Jean Ferrari se pronuncia tras histórico tricampeonato de Universitario en la Liga 1: “Me llena de orgullo”

LEER MÁS
El emotivo mensaje de Jorge Fossati al celebrar el tricampeonato de Universitario: "Se merecen de sobra el título"

El emotivo mensaje de Jorge Fossati al celebrar el tricampeonato de Universitario: "Se merecen de sobra el título"

LEER MÁS
Universitario puede conquistar su estrella 29 si es que Cusco FC cae ante Atlético Grau

Universitario puede conquistar su estrella 29 si es que Cusco FC cae ante Atlético Grau

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

Resultados 5y6 La Rinconada EN VIVO HOY, domingo 26 de octubre 2025: ganadores, orden de llegada y premios de todas las carreras del INH

LEER MÁS
Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

Mauro Cantoro le pidió al 'Tunche' Rivera que abandone Universitario en el 2026: "Que se vaya porque no va a jugar"

LEER MÁS
Diego Rebagliati señaló el reto que tiene Universitario en este 2025 tras ser tricampeón peruano: "Ningún club lo ha conseguido"

Diego Rebagliati señaló el reto que tiene Universitario en este 2025 tras ser tricampeón peruano: "Ningún club lo ha conseguido"

LEER MÁS
Jairo Concha cambia el “No me dejen patear” y suelta nueva frase tras campeonar con Universitario: “No me dejen tomar”

Jairo Concha cambia el “No me dejen patear” y suelta nueva frase tras campeonar con Universitario: “No me dejen tomar”

LEER MÁS
Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

Referente de Sporting Cristal tiene tajante opinión sobre rendimiento de Yoshimar Yotún: “Uno de los que ya dio todo”

LEER MÁS
DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Joven mujer es asesinada camino a su trabajo en pleno estado de emergencia en el Callao

¿Por qué en Halloween los niños piden caramelos y dulces en las casas?

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Deportes

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025