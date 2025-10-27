Tras su reciente victoria de local ante Atlético Gray, Cusco FC vuelve a la Copa Libertadores tras seis años de ausencia. | Foto: composición LR/Cusco FC

Tras la brillante campaña que realizó en la Liga 1, Cusco FC clasificó a la Copa Libertadores 2026 cuando aún faltaban tres jornadas para que concluyera el torneo peruano. El club ‘dorado’, dirigido por Miguel Rondelli, ha consolidado un proyecto eficaz para mantenerse entre los cuatro mejores equipos del campeonato. Gracias al aporte goleador de Facundo Callejo, el conjunto cusqueño logró conservar la regularidad que necesitaba para asegurar su clasificación a la competición continental más importante de América.

El mensaje de Cusco FC tras confirmarse su clasificación a la Copa Libertadores 2026. Foto: Cusco FC

El anhelado regreso de Cusco FC a la Copa Libertadores

La reciente victoria ante Atlético Grau en casa, sumada a la derrota de Sporting Cristal en la jornada 16 de la Liga 1, permitió que el club cusqueño asegurara su clasificación a la próxima edición de la Copa Libertadores gracias a su sólida ubicación en la tabla acumulada. Sin embargo, cabe recordar que, al finalizar el Torneo Clausura, se disputarán los playoffs que definirán la posición final del equipo: Perú 2, Perú 3 o Perú 4. Por ahora, Cusco FC tiene como prioridad ganar dichos playoffs y, de mantenerse la tabla actual, se enfrentaría a Alianza Lima y Sporting Cristal.

Ganar los playoffs les permitiría acceder directamente a la fase de grupos del certamen continental, lo que representaría una valiosa recompensa al esfuerzo y la constancia que demostraron a lo largo de toda la temporada 2025.

El mensaje de Cusco FC tras clasificarse a la Copa Libertadores 2026

A través de sus redes sociales, Cusco FC se dirigió a la comunidad cusqueña y compartió un mensaje que expresa la satisfacción de volver a disputar el torneo continental, tras seis años de ausencia.

''Después de seis años, Cusco vuelve al lugar donde merece estar: entre los grandes de Sudamérica. Faltando tres fechas por jugar, aseguramos nuestro regreso a la gloria eterna gracias a la entrega, la fe y el aliento de todo un pueblo'', expresó el club cusqueño.

Asimismo, en el comunicado destacaron el respaldo incondicional que han recibido de su hinchada durante toda la temporada 2025, así como el compromiso y la confianza de sus patrocinadores, factores que consideran fundamentales en el desarrollo y los logros del equipo.

''Esto no es solo un logro deportivo, es el reflejo de un sueño compartido por miles de corazones dorados. Gracias a nuestros sponsors y a familias cusqueñas por creer siempre'', añadió la institución imperial en su comunicado.

¿Cómo le fue a Cusco FC en su última participación de Copa Libertadores?

En 2019, Cusco FC, entonces conocido como Real Garcilaso, disputó la fase 1 previa de la Copa Libertadores ante Deportivo La Guaira de Venezuela. Lamentablemente, el equipo quedó eliminado por la regla del gol de visitante, tras caer 1-0 en la ida y ganar 2-1 en el partido de vuelta.

No obstante, tras el cambio de nombre a Cusco FC en diciembre de 2019, el conjunto cusqueño tuvo su última participación internacional en la Copa Sudamericana 2020. En la primera fase enfrentó al Audax Italiano de Chile. En aquella ocasión, tampoco le fue bien, ya que, después de ganar 2-0 en Arequipa, sufrió un duro revés en el partido de vuelta al caer 3-0 en el país sureño.