Deportes

Lanús vs U. de Chile: horarios y canales del partido de vuelta por semifinales de la Copa Sudamericana

En Argentina, Lanús buscará hacerse fuerte como local para vencer a la U. de Chile y pasar a la gran final de la Copa Sudamericana 2025, instancia en la que ya espera Atlético Mineiro.

U. de Chile y Lanús empataron en el partido de ida de esta llave. Foto: composición de Omar Neyra/GLR
U. de Chile y Lanús empataron en el partido de ida de esta llave. Foto: composición de Omar Neyra/GLR

Lanús vs U. de Chile EN VIVO juegan este jueves 30 de octubre, a partir de las 7.00 p. m. (hora de Argentina y Chile), por la semifinal de vuelta de la Copa Sudamericana 2025. El partido se disputará en el estadio Ciudad de Lanús, con transmisión vía ESPN y DSports. La República Deportes te llevará la cobertura ONLINE gratis por internet de este encuentro.

El segundo cupo a la final de la Suda será para el Granate o para el Chuncho. En Santiago, al cuadro argentino le faltó jerarquía para asegurar la victoria 2-0 que estaba consiguiendo en el primer tiempo gracias al doblete de Rodrigo Castillo. En el segundo tiempo, la 'U' reaccionó con los tantos de Lucas Di Yorio y el gol agónico de Charles Aránguiz para salvar un empate que le da vida de cara a esta revancha.

lr.pe

¿A qué hora juega Lanús vs U. de Chile?

Dependiendo del país en el que te ubiques, podrás seguir el partido a partir de los siguientes horarios. En Argentina y Chile arranca a las 7.00 p. m.

  • Costa Rica, México: 4.00 p. m.
  • Colombia, Ecuador, Perú: 5.00 p. m.
  • Bolivia, Venezuela: 6.00 p. m.
  • Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 6.00 p. m,
  • Brasil, Paraguay, Uruguay: 7.00 p. m.
  • España: 12.00 a. m. (viernes 31).

¿Qué canales transmiten Lanús vs U. de Chile?

Esta es la guía de canales que televisarán el duelo en Sudamérica, así como Centroamérica, México y Estados Unidos.

  • Argentina: ESPN, DSports
  • Bolivia: Tigo Sports 2
  • Brasil: Paramount+
  • Chile: DSports, ESPN
  • Colombia: ESPN, DSports
  • Costa Rica: ESPN 5
  • Ecuador: DSports, ESPN
  • México: ESPN 2
  • Paraguay: Tigo Sports+
  • Perú: ESPN, DSports
  • Uruguay: DSports, ESPN
  • Venezuela: ESPN, DSports
  • Estados Unidos: beIN Sports Ñ.

Pronóstico de Lanús vs U. de Chile

Según las principales casas de apuestas, Lanús es favorito sobre la U. de Chile para ganar y clasificar a la final.

  • Betsson: gana Lanús (1,82), empate (3,25), gana U. de Chile (4,70)
  • Betano: gana Lanús (1,85), empate (3,50), gana U. de Chile (5,00)
  • Bet365: gana Lanús (1,75), empate (3,60), gana U. de Chile (4,75)
  • 1XBet: gana Lanús (1,79), empate (3,40), gana U. de Chile (4,67)
  • Coolbet: gana Lanús (1,82), empate (3,40), gana U. de Chile (4,80)
  • Doradobet: gana Lanús (1,84), empate (3,40), gana U. de Chile (4,75).

Alineaciones de Lanús vs U. de Chile

Estos son los posibles equipos titulares de Lanús y la U. de Chile para este partido de 'semis'.

  • Lanús: Nahuel Losada; Gonzalo Pérez, Carlos Izquierdoz, José Canale, Sasha Marcich; Agustín Medina, Agustín Cardozo; Eduardo Salvio, Marcelino Moreno, Ramiro Carrera y Rodrigo Castillo.
  • U. de Chile: Gabriel Castellón; Matías Sepúlveda, Matías Zaldivia, Franco Calderón, Fabián Hormazabal; Charles Aránguiz, Israel Poblete, Javier Altamirano, Sebastián Rodríguez; Maximiliano Guerrero y Nicolás Guerra.

¿Qué necesitan Lanús vs U. de Chile para clasificar?

Tras el empate 2-2 en el partido de ida, Lanús y la U. de Chile necesitan ganar, por cualquier marcador, para avanzar a la gran final. Debido a la eliminación de la regla del gol visitante en torneos Conmebol, un nuevo empate, así sea sin goles, llevará la serie a la tanda de penales.

