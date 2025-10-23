Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

Marcos Rojo, recio defensa argentino conocido por su vehemencia, fue protagonista de una acción insólita durante el partido Racing vs Flamengo, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025. Cuando se jugaba el último minuto del tiempo añadido en el estadio Maracaná, el central le propinó un codazo a su propio compañero, Santiago Sosa, producto del cual el afectado terminó con una fractura.

La desafortunada acción se produjo cuando ambos jugadores intentaron ganar un balón aéreo. Rojo fue al cruce con el brazo levantado sin darse cuenta que Sosa se aproximaba. Al final, el zaguero dio de lleno con el codo al rostro del mediocampista, a quien se le hinchó el ojo izquierdo poco después.

¿Qué pasó con Santiago Sosa tras el codazo de Marcos Rojo?

Este jueves por la mañana, un día después del partido, 'Santi' recibió el alta médica tras haber sido internado en el Hospital Quinta D’Or de Río de Janeiro. El volante se reincorporó al plantel de la Academia para regresar a Argentina, donde será sometido a nuevos exámenes a fin de determinar si estará disponible para el juego de revancha contra el Mengao.

"Santiago Sosa fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica", se lee en el reporte médico emitido por Racing.

Marcos Rojo y su desastroso partido ante Flamengo

Además de la fractura que le provocó a Sosa, el excompañero de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Boca Juniors participó en el único gol del cotejo que selló la victoria de los brasileños. Cuando el reloj marcaba 88 minutos de juego, Jorge Carrascal remató muy mal en busca del arco, pero tuvo la suerte de que Rojo desvió el esférico y la pelota ingresó. Pese al autogol, la Conmebol le dio el tanto a Carrascal.