HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford
Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     Mira EN VIVO Arde Troya con Juliana Oxenford     
Deportes

Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

En el partido ante Flamengo por Copa Libertadores, el excompañero de Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Boca Juniors lesionó duramente a Santiago Sosa con una acción imprudente.

Santiago Sosa terminó con el ojo hinchado producto del codazo de Marcos Rojo. Foto: composición de LR/captura de ESPN
Santiago Sosa terminó con el ojo hinchado producto del codazo de Marcos Rojo. Foto: composición de LR/captura de ESPN

Marcos Rojo, recio defensa argentino conocido por su vehemencia, fue protagonista de una acción insólita durante el partido Racing vs Flamengo, por la semifinal de ida de la Copa Libertadores 2025. Cuando se jugaba el último minuto del tiempo añadido en el estadio Maracaná, el central le propinó un codazo a su propio compañero, Santiago Sosa, producto del cual el afectado terminó con una fractura.

La desafortunada acción se produjo cuando ambos jugadores intentaron ganar un balón aéreo. Rojo fue al cruce con el brazo levantado sin darse cuenta que Sosa se aproximaba. Al final, el zaguero dio de lleno con el codo al rostro del mediocampista, a quien se le hinchó el ojo izquierdo poco después.

PUEDES VER: Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder el Mundial: 'Nos pone felices que todos los países estén en contra'

lr.pe

¿Qué pasó con Santiago Sosa tras el codazo de Marcos Rojo?

Este jueves por la mañana, un día después del partido, 'Santi' recibió el alta médica tras haber sido internado en el Hospital Quinta D’Or de Río de Janeiro. El volante se reincorporó al plantel de la Academia para regresar a Argentina, donde será sometido a nuevos exámenes a fin de determinar si estará disponible para el juego de revancha contra el Mengao.

"Santiago Sosa fue trasladado anoche a un centro médico donde se le realizaron estudios. El jugador quedó en observación, fue dado de alta esta mañana, y presenta una fractura de seno maxilar superior derecho. El mismo será evaluado en Buenos Aires por un cirujano máxilo facial para determinar la conducta terapéutica", se lee en el reporte médico emitido por Racing.

Marcos Rojo y su desastroso partido ante Flamengo

Además de la fractura que le provocó a Sosa, el excompañero de los peruanos Carlos Zambrano y Luis Advíncula en Boca Juniors participó en el único gol del cotejo que selló la victoria de los brasileños. Cuando el reloj marcaba 88 minutos de juego, Jorge Carrascal remató muy mal en busca del arco, pero tuvo la suerte de que Rojo desvió el esférico y la pelota ingresó. Pese al autogol, la Conmebol le dio el tanto a Carrascal.

Notas relacionadas
Flamengo vs Racing: hora y canal del partido de hoy semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo vs Racing: hora y canal del partido de hoy semifinales de la Copa Libertadores

LEER MÁS
LDU vs Palmeiras por semifinal de ida de la Copa Libertadores: fecha, hora y canal del partido en Quito

LDU vs Palmeiras por semifinal de ida de la Copa Libertadores: fecha, hora y canal del partido en Quito

LEER MÁS
Partidos de hoy 22 de octubre en Champions League y Copa Libertadores: horarios y canales de TV

Partidos de hoy 22 de octubre en Champions League y Copa Libertadores: horarios y canales de TV

LEER MÁS
FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

FC Cajamarca vs César Vallejo EN VIVO por Liga 2: hora y canales para ver la semifinal de la segunda división

LEER MÁS
Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

Partidos restantes de Universitario y Cusco FC en el Torneo Clausura de la Liga 1 2025

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder la final del Mundial: "Nos pone felices que todos los países estén en contra"

Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder la final del Mundial: "Nos pone felices que todos los países estén en contra"

LEER MÁS
Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

LEER MÁS
Promesa del futbol brasileño murió tras insólito accidente de tránsito: chocó su moto contra una vaca

Promesa del futbol brasileño murió tras insólito accidente de tránsito: chocó su moto contra una vaca

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
Paolo Guerrero sorprende al invitar al ‘Kun’ Agüero para ver a Alianza Lima: “Al más grande del Perú"

Paolo Guerrero sorprende al invitar al ‘Kun’ Agüero para ver a Alianza Lima: “Al más grande del Perú"

LEER MÁS
¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1?

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY por el Torneo Clausura de la Liga 1?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025