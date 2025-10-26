Independiente del Valle y Atlético Mineiro ya no tendrán segundas oportunidades. Tras el vibrante empate en Ecuador por el partido de ida, ambas escuadras se volverán a ver las caras, esta vez en Brasil, para definir al primer finalista de esta Copa Sudamericana 2025.

El 1-1 en el estadio Banco Guayaquil deja la llave completamente abierta, aunque Mineiro contará con la ventaja de ser local e IDV ya no tendrá como su aliada a la altura de Quito. No obstante, el conjunto norteño es un especialista en este tipo de lides: siempre que jugó semifinales de Suda, se impuso y clasificó a la final.

¿Cuándo juega Independiente del Valle vs Atlético Mineiro?

El choque entre ecuatorianos y brasileños se disputará este martes 28 de octubre, en el Arena MRV, también conocido como Arena do Galo.

¿A qué hora juega Independiente del Valle vs Atlético Mineiro?

Esta es la guía de horarios para que no te pierdas el partido entre el Matagigantes y el Galo.

Costa Rica, México: 6.30 p. m.

Colombia, Ecuador, Perú: 7.30 p. m.

Bolivia, Venezuela: 8.30 p. m.

Estados Unidos (Miami, Nueva York, Washington D. C.): 8.30 p. m.

Argentina, Brasil, Chile, Paraguay, Uruguay: 9.30 p. m.

España: 2.30 a. m. (miércoles 29).

¿En qué canal ver Independiente del Valle vs Atlético Mineiro?

La transmisión de este cotejo en Sudamérica estará a cargo de los canales ESPN y DSports (en Bolivia y Paraguay va por Tigo Sports).

Argentina: DSports, ESPN

Bolivia: Tigo Sports 2

Chile: ESPN, DSports

Colombia: DSports, ESPN

Costa Rica: ESPN 5

Ecuador: ESPN, DSports

México: ESPN 2

Paraguay: Tigo Sports

Perú: DSports, ESPN

Uruguay: ESPN, DSports

Venezuela: DSports, ESPN.

¿Qué resultados necesitan Independiente del Valle vs Atlético Mineiro?

Con la eliminación de la regla del gol visitante en los cruces mata-mata de los torneos Conmebol, Independiente del Valle y Atlético Mineiro llegan con las mismas oportunidades a la revancha. Para clasificar a la final, ambos necesitan el triunfo, sin importar el marcador. En caso de un nuevo empate, el ganador se decidirá por medio de una tanda de penales.