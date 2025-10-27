Alianza Universidad de Huánuco quedó al borde del descenso luego de sufrir una agónica remontada 3-2 contra UTC de Cajamarca en el Torneo Clausura. Al finalizar el partido, el entrenador Roberto Mosquera se mostró indignado por accionar del arbitraje y, además, cuestionó de forma severa la organización de la Liga 1.

"Tengo muchos años como hombre de fútbol y realmente lo que he visto hoy ha sido un abuso, pero nadie dice nada. Nosotros acusamos al árbitro Santos porque, si bien no tenemos nada contra él, sí queríamos árbitros FIFA para este partido; queríamos a alguien con mayor garantía y experiencia porque nos estamos jugando cosas importantes", manifestó en conferencia de prensa.

Roberto Mosquera arremete contra el arbitraje de la Liga 1

"Hoy nos sacaron tarjetas a su antojo, nos cobraron un penal que no fue, y hubo otro que pudo haber sido. Siento una profunda tristeza por lo que viene sucediendo en nuestro fútbol y, lamentablemente, nadie levanta la bandera de acusar, porque les caen encima", agregó.

En ese sentido, el experimentado extécnio de Alianza Lima y Sporting Cristal criticó que se programen a los mejores árbitros en torneo de menor nivel como la Liga 3 (tercera división).

"No tengo nada contra la Liga 3, pero no puede ser posible que manden a los mejores árbitros para ese torneo. Por eso estamos hundidos en el último lugar de Sudamérica. Y sé lo que me van a decir seguramente mañana, pero no tengo miedo. Hoy me he sentido triste y muy decepcionado por lo que pasó en la cancha. Y no creo que sea direccionado para mí, pero acá hay equipos que pagan tarde a sus jugadores y tampoco pasa nada"

Roberto Mosquera cuestionó los cambios de localía en la Liga 1

Por otra parte, Mosquera apuntó contra algunos equipos que decidieron cambiar sus localías durante el desarrollo del Torneo Clausura de la Liga 1.

"Mis jugadores están muy dolidos, en crisis. Hemos viajado cuatro días para llegar hasta acá y, ojo, que no tengo nada contra Cajabamba. Pero no puede ser posible tampoco que haya equipos que opten por cambiar localía cuando se les viene en gana. Todo esto es muy lamentable", concluyó.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

A falta de tres jornadas para culminar el Torneo Clausura, Alianza Universidad de Huánuco se ubica en el penúltimo lugar de la tabla acumulada (zona de descenso).