Fútbol Peruano

Roberto Mosquera desafiante con la Liga 1 tras quedar al borde del descenso con Alianza Universidad: "Abuso, nadie dice nada"

El entrenador de Alianza Universidad aseguró "no tener miedo" luego de sentirse perjudicado con el arbitraje en la remontada que sufrió su equipo por el Torneo Clausura de la Liga 1.

Roberto Mosquera asumió las riendas de Alianza Universidad en pleno Torneo Clausura. Foto: composición LR/TikTok de Huánuco Fútbol/Alianza Universidad
Roberto Mosquera asumió las riendas de Alianza Universidad en pleno Torneo Clausura. Foto: composición LR/TikTok de Huánuco Fútbol/Alianza Universidad

Alianza Universidad de Huánuco quedó al borde del descenso luego de sufrir una agónica remontada 3-2 contra UTC de Cajamarca en el Torneo Clausura. Al finalizar el partido, el entrenador Roberto Mosquera se mostró indignado por accionar del arbitraje y, además, cuestionó de forma severa la organización de la Liga 1.

"Tengo muchos años como hombre de fútbol y realmente lo que he visto hoy ha sido un abuso, pero nadie dice nada. Nosotros acusamos al árbitro Santos porque, si bien no tenemos nada contra él, sí queríamos árbitros FIFA para este partido; queríamos a alguien con mayor garantía y experiencia porque nos estamos jugando cosas importantes", manifestó en conferencia de prensa.

Roberto Mosquera arremete contra el arbitraje de la Liga 1

"Hoy nos sacaron tarjetas a su antojo, nos cobraron un penal que no fue, y hubo otro que pudo haber sido. Siento una profunda tristeza por lo que viene sucediendo en nuestro fútbol y, lamentablemente, nadie levanta la bandera de acusar, porque les caen encima", agregó.

En ese sentido, el experimentado extécnio de Alianza Lima y Sporting Cristal criticó que se programen a los mejores árbitros en torneo de menor nivel como la Liga 3 (tercera división).

"No tengo nada contra la Liga 3, pero no puede ser posible que manden a los mejores árbitros para ese torneo. Por eso estamos hundidos en el último lugar de Sudamérica. Y sé lo que me van a decir seguramente mañana, pero no tengo miedo. Hoy me he sentido triste y muy decepcionado por lo que pasó en la cancha. Y no creo que sea direccionado para mí, pero acá hay equipos que pagan tarde a sus jugadores y tampoco pasa nada"

Roberto Mosquera cuestionó los cambios de localía en la Liga 1

Por otra parte, Mosquera apuntó contra algunos equipos que decidieron cambiar sus localías durante el desarrollo del Torneo Clausura de la Liga 1.

"Mis jugadores están muy dolidos, en crisis. Hemos viajado cuatro días para llegar hasta acá y, ojo, que no tengo nada contra Cajabamba. Pero no puede ser posible tampoco que haya equipos que opten por cambiar localía cuando se les viene en gana. Todo esto es muy lamentable", concluyó.

Tabla de posiciones del Acumulado 2025

A falta de tres jornadas para culminar el Torneo Clausura, Alianza Universidad de Huánuco se ubica en el penúltimo lugar de la tabla acumulada (zona de descenso).

EquiposPJDGPuntos
1. Universitario334478
2. Cusco FC322463
3. Alianza Lima321961
4. Melgar341555
5. Sporting Cristal321854
6. Alianza Atlético321250
7. Deportivo Garcilaso33748
8. Sport Huancayo33045
9. ADT32-745
10. Cienciano32744
11. Los Chankas31-844
12. Atlético Grau32-337
13. Sport Boys32-935
14. Comerciantes Unidos32-1533
15. UTC32-2331
16. Juan Pablo II32-1630
17. Ayacucho FC32-2129
18. Alianza Universidad32-2924
19. Binacional---
