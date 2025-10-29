Palmeiras vs LDU EN VIVO por la Copa Libertadores: horarios y canales para ver la semifinal de vuelta

Palmeiras se enfrenta a LDU de Quito, este jueves a las 7:30 pm, por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores 2025. El 'Verdao' saldrá al Allianz Parque con la obligación golear para remontar el sorpresivo 3-0 del partido de ida. El imperdible partido se podrá ver por la señal de ESPN y Disney Plus. El último antecedente favorece al conjunto brasileño, ya que Palmeiras superó 2-0 a LDU en el 2009.

El Rey de Copas se encuentra a tan solo 90 minutos de regresar a una final del torneo más prestigioso de clubes en el continente, después de 17 años de espera. Con un marcador favorable de 3-0, el conjunto dirigido por Tiago Nunes buscará jugar de manera estratégica para asegurar su clasificación y alimentar la ilusión de conquistar su segunda Copa Libertadores.

¿A qué hora juega Palmeiras vs LDU por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores?

El encuentro entre Palmeiras y Liga de Quito programado para el jueves 30 de octubre a las 7:30 pm (Hora peruana) Nadie quiere perderse este partidazo por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores. Por este motivo, La República Deportes te juega los horarios confirmados.

Argentina: 9:30 pm

Uruguay: 9:30 pm

Chile: 9:30 pm

Colombia: 7:30 pm

Ecuador: 7:30 pm

¿Dónde ver Palmeiras vs LDU por la semifinal de vuelta de la Copa Libertadores?

El Allianza Parque de Sao Paulo, con una capacidad para 43.173 espectadores, albergará el partido de vuelta por la semifinal de vuelta. Los hinchas que no asistan al estadio lo podrán ver por la señal de ESPN y también mediante la plataforma streaming Disney +.

Alineaciones posibles para el partido Palmeiras contra LDU por Copa Libertadores

Palmeiras: Carlos Miguel; Khellven, Gustavo Gómez, Murilo, Joaquín Piquerez; Emiliano Martínez, Andreas Pereira, Raphael Veiga, Felipe Anderson; Juan Manuel López y Vitor Roque.

LDU Quito: Alexander Domínguez; Kevin Minda, Ricardo Adé, Richard Mina; José Quintero ©, Carlos Gruezo, Jeison Medina, Gabriel Villamil, Leonel Quiñónez; Michael Estrada y Lisandro Alzugaray.

¿Cómo llega Palmeiras y LDU a la semifinal de vuelta por Copa Libertadores?

Palmeiras, después de su derrota en el Estadio Rodrigo Paz Delgado, logró un empate sin goles contra Cruzeiro y sigue en la cima del Brasileirao. Por su parte, Liga de Quito, que había vencido al equipo brasileño en Ecuador, no disputó su encuentro en la Liga Ecuabet, ya que su partido contra Independiente del Valle fue postergado debido a la participación de este último en una competencia internacional.