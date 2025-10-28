HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?
¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     ¿Por dónde se encuentra el Señor de los Milagros?     
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla
Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     Muere Elvia García, madre de Maju Mantilla     
Deportes

Flamengo vs Racing EN VIVO por la semifinales de Copa Libertadores: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro entre Racing Club y Flamengo se anuncia como uno de los más esperados en la Copa Libertadores. Este crucial partido de semifinales se jugará en el Estadio Presidente Perón.

Racing vs Flamengo EN VIVO y DIRECTO por la Copa Libertadores. Foto: composición LR
Racing vs Flamengo EN VIVO y DIRECTO por la Copa Libertadores. Foto: composición LR

El encuentro entre Racing Club y Flamengo se perfila como uno de los más esperados en la historia reciente de la Copa Libertadores. Este partido de vuelta de las semifinales se llevará a cabo en Avellaneda, donde los equipos buscarán un lugar en la gran final del torneo continental. Con la presencia de dos destacados colombianos, Jorge Carrascal y Duván Vergara, la expectativa es alta entre los aficionados. El encuentro se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+, no obstante también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes que te llevará el minuto a minuto.

La cita futbolística está programada para este miércoles 29, desde las 7.30 p.m. (hora peruana), y los hinchas de ambos equipos se preparan para vivir una jornada llena de emociones. Racing, que busca aprovechar la localía, se enfrenta a un Flamengo que ha demostrado su fortaleza en el torneo. La rivalidad entre ambos clubes promete un espectáculo vibrante, donde cada jugada será crucial para alcanzar el sueño de la final.

PUEDES VER: Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

lr.pe

¿A qué hora juega Flamengo vs Racing por Copa Libertadores?

El encuentro está programado para jugarse desde las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países para que no te pierdas este partidazo.

  • Colombia: 7:30 p.m.
  • Ecuador: 7:30 p.m.
  • Chile: 9:30 p.m.
  • Argentina: 9:30 p.m.
  • Uruguay: 9:30 p.m.
  • Paraguay: 9:30 p.m.
  • Bolivia: 8:30 p.m.
  • Venezuela: 8:30 p.m.

¿Dónde ver Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores?

El encuentro se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming lo podrás seguir por Disney+. Sin embargo, tienes la posibilidad de seguir el partido aquí, en La República Deportes.

Principales cuotas para el Flamengo vs Racing

  • Betsson: gana Racing (2.98), empate (3.20), gana Flamengo (2.38)
  • Betano.pe: gana Racing (3.05), empate (3.30), gana Flamengo (2.37)
  • bet365: gana Racing (2.90), empate (3.25), gana Flamengo (2.38)
  • 1xBet: gana Racing (3.08), empate (3.28), gana Flamengo (2.43)

PUEDES VER: Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

lr.pe

Últimos enfrentamientos entre Flamengo vs Racing

  • 22/10/2025 – Copa Libertadores: Flamengo 1-0 Racing Club
  • 08/06/2023 – Copa Libertadores: Flamengo 2-1 Racing Club
  • 04/05/2023 – Copa Libertadores: Racing Club 1-1 Flamengo
  • 01/12/2020 – Copa Libertadores: Flamengo 1-1 Racing Club (Racing ganó 2-1 en penales)
  • 24/11/2020 – Copa Libertadores: Racing Club 1-1 Flamengo
Notas relacionadas
Semifinales Copa Libertadores y Sudamericana: hora y canales de los partidos por el pase a la final

Semifinales Copa Libertadores y Sudamericana: hora y canales de los partidos por el pase a la final

LEER MÁS
Conmebol y su cálida bienvenida a Alianza Lima para el 2026: "Un clásico de la Copa Libertadores"

Conmebol y su cálida bienvenida a Alianza Lima para el 2026: "Un clásico de la Copa Libertadores"

LEER MÁS
Cusco FC celebra su clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras seis años de ausencia: ''Un sueño compartido por miles de corazones dorados''

Cusco FC celebra su clasificación a la Copa Libertadores 2026 tras seis años de ausencia: ''Un sueño compartido por miles de corazones dorados''

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

Jairo Concha lanza ‘dardo’ a exdirectivo de Alianza Lima tras conseguir tricampeonato con Universitario: “Gracias a Marioni estoy acá”

LEER MÁS
Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por Copa del Rey de Campeones: Cristiano Ronaldo se enfrenta a Karim Benzema

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO por Copa del Rey de Campeones: Cristiano Ronaldo se enfrenta a Karim Benzema

LEER MÁS
Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

Sebastián Britos reflexiona tras el tricampeonato de Universitario: "Quiero seguir en la 'U' pese a que no atravesé un buen momento"

LEER MÁS
Dani Alves sorprende al mundo al ser visto en nueva faceta: de jugar en Barcelona a predicar en iglesias cristianas

Dani Alves sorprende al mundo al ser visto en nueva faceta: de jugar en Barcelona a predicar en iglesias cristianas

LEER MÁS
Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

Alex Valera minimiza cruce con Hernán Barcos tras conseguir el tricampeonato con Universitario: "Al día siguiente me dedico a entrenar"

LEER MÁS
Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

Diego Penny arremete contra Kevin Ortega tras expulsar a Sebastián Britos en victoria de Universitario: “Quiero verlo expulsar a Messi”

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

Transportistas acatan paro en Callao EN VIVO: enfrentamientos, pocos buses y bloqueo de av. Néstor Gambetta tras asesinato de conductor

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Deportes

DT de Los Chankas tras el histórico triunfo ante Sporting Cristal: "Nos llena de orgullo ganarle a un club grande en su cancha"

Al Nassr vs Al Ittihad EN VIVO HOY: horarios y canales para ver el duelo entre Cristiano Ronaldo y Karim Benzema

Los Chankas fueron locales en el estadio de Sporting Cristal: la impresionante celebración de los hinchas tras histórico triunfo en Lima

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Congresista Lucinda Vásquez será investigada por la comisión de Ética tras ser captada cuando su asesor le corta las uñas

Pedro Castillo en juicio oral previo a las Elecciones Generales: "En abril del 2026 vamos a recuperar el gobierno"

Gustavo Gorriti recibe el premio Héroe Mundial de la Libertad de Prensa 2025

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025