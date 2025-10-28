Flamengo vs Racing EN VIVO por la semifinales de Copa Libertadores: ¿a qué hora y dónde ver el partido?

El encuentro entre Racing Club y Flamengo se perfila como uno de los más esperados en la historia reciente de la Copa Libertadores. Este partido de vuelta de las semifinales se llevará a cabo en Avellaneda, donde los equipos buscarán un lugar en la gran final del torneo continental. Con la presencia de dos destacados colombianos, Jorge Carrascal y Duván Vergara, la expectativa es alta entre los aficionados. El encuentro se podrá seguir por la señal de ESPN y vía streaming por Disney+, no obstante también podrás seguirlo aquí, en La República Deportes que te llevará el minuto a minuto.

La cita futbolística está programada para este miércoles 29, desde las 7.30 p.m. (hora peruana), y los hinchas de ambos equipos se preparan para vivir una jornada llena de emociones. Racing, que busca aprovechar la localía, se enfrenta a un Flamengo que ha demostrado su fortaleza en el torneo. La rivalidad entre ambos clubes promete un espectáculo vibrante, donde cada jugada será crucial para alcanzar el sueño de la final.

¿A qué hora juega Flamengo vs Racing por Copa Libertadores?

El encuentro está programado para jugarse desde las 7.30 p.m. (hora peruana). A continuación la lista de horarios para otros países para que no te pierdas este partidazo.

Colombia: 7:30 p.m.

Ecuador: 7:30 p.m.

Chile: 9:30 p.m.

Argentina: 9:30 p.m.

Uruguay: 9:30 p.m.

Paraguay: 9:30 p.m.

Bolivia: 8:30 p.m.

Venezuela: 8:30 p.m.

¿Dónde ver Flamengo vs Racing por la Copa Libertadores?

El encuentro se podrá seguir desde la señal de ESPN y vía streaming lo podrás seguir por Disney+. Sin embargo, tienes la posibilidad de seguir el partido aquí, en La República Deportes.

Principales cuotas para el Flamengo vs Racing

Betsson: gana Racing (2.98), empate (3.20), gana Flamengo (2.38)

gana Racing (2.98), empate (3.20), gana Flamengo (2.38) Betano.pe: gana Racing (3.05), empate (3.30), gana Flamengo (2.37)

gana Racing (3.05), empate (3.30), gana Flamengo (2.37) bet365: gana Racing (2.90), empate (3.25), gana Flamengo (2.38)

gana Racing (2.90), empate (3.25), gana Flamengo (2.38) 1xBet: gana Racing (3.08), empate (3.28), gana Flamengo (2.43)

Últimos enfrentamientos entre Flamengo vs Racing