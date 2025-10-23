HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho
Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     Mira EN VIVO 'Fuerte y Claro' con Manuela Camacho     
Deportes

Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

Ibaneis Rocha, gobernador de la capital brasileña, destacó las virtudes de su ciudad ante un eventual cambio de sede para la final de la Copa Libertadores 2025.

Ibaneis Rocha postuló al estadio Mané Garrincha como reemplazo del Monumental de Ate. Foto: composición de LR/Gpbierno de Distrito Federal/Conmebol
Ibaneis Rocha postuló al estadio Mané Garrincha como reemplazo del Monumental de Ate. Foto: composición de LR/Gpbierno de Distrito Federal/Conmebol

A poco más de un mes para la gran final de la Copa Libertadores 2025, todavía existe incertidumbre acerca de si el partido se jugará en Lima, tal como está previsto, debido al reciente estado de emergencia decretado. Aunque la Conmebol ha ratificado a la capital peruana como sede de este encuentro, desde otros países surgieron rumores que apuntan a que el organismo podría cambiar el escenario del duelo.

En Argentina, por ejemplo, algunos medios apuntaron a que el Monumental de River Plate podría usarse para la definición del torneo en caso Lima no pueda albergar el evento. No obstante, el pronunciamiento más concreto acerca de la posibilidad de mudar la sede llegó desde Brasil, nada menos que de parte del gobernador de Brasilia.

PUEDES VER: Jugador de Argentina sub-20 soberbio pese a perder el Mundial: 'Nos pone felices que todos los países estén en contra'

lr.pe

Gobernador de Brasilia busca la final de Copa Libertadores

Ibaneis Rocha, actual gobernador del Distrito Federal de Brasil, fue quien hizo el anuncio a través de sus redes sociales. "Ante el estado de emergencia declarado en Lima, Perú, ofrecí a Brasilia como sede alternativa", publicó el político, quien además aseguró haber formalizado su propuesta mediante cartas a la Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Rocha sacó cara por los recursos con los que cuenta su ciudad para la organización del importante compromiso, como experiencia previa en espectáculos de similar envergadura y una infraestructura adecuada. Respecto a este último punto, destacó al estadio Mané Garrincha, coloso con capacidad para más de 70.000 espectadores.

"Nuestra ciudad cuenta con una extensa red hotelera, infraestructuras urbanas y servicios de calidad, además de una consolidada experiencia en grandes acontecimientos deportivos internacionales, como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos y está totalmente equipada", sostuvo.

PUEDES VER: Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

lr.pe

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de esta edición de la Conmebol Libertadores está prevista para jugarse el próximo sábado 29 de noviembre, en el Estadio Monumental U Marathon de Ate. El horario está pendiente de confirmación.

Notas relacionadas
Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

LEER MÁS
LDU vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores HOY: horarios y canales de transmisión del partido en Quito

LDU vs Palmeiras EN VIVO por Copa Libertadores HOY: horarios y canales de transmisión del partido en Quito

LEER MÁS
Flamengo vs Racing: hora y canal del partido de hoy semifinales de la Copa Libertadores

Flamengo vs Racing: hora y canal del partido de hoy semifinales de la Copa Libertadores

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Qué canal pasará el partido de Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO HOY por la Liga 1 2025?

¿Qué canal pasará el partido de Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO HOY por la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

Christian Cueva tuvo partido para el olvido pese a clasificación de Emelec: 'pechó' al árbitro y falló un penal clave

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Emelec de Christian Cueva afronta sus horas más oscuras: 3 jugadores dejan el club por falta de pagos

Emelec de Christian Cueva afronta sus horas más oscuras: 3 jugadores dejan el club por falta de pagos

LEER MÁS
Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

Marcos Rojo fracturó a su propio compañero en Racing tras propinarle durísimo codazo al rostro

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Afiliados a las AFP podrían aumentar monto límite de retiro: ¿qué se necesita para desembolsar más de S/21.400?

¿Fin de la época dorada? Precio del oro cae por segundo día consecutivo

Jefe de la ONU arremete contra Donald Trump y pide frenar la desinformación sobre el cambio climático

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

San Marcos envía carta notarial a congresista Jorge Montoya y exige rectificación por terruqueo sin pruebas

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025