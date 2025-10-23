A poco más de un mes para la gran final de la Copa Libertadores 2025, todavía existe incertidumbre acerca de si el partido se jugará en Lima, tal como está previsto, debido al reciente estado de emergencia decretado. Aunque la Conmebol ha ratificado a la capital peruana como sede de este encuentro, desde otros países surgieron rumores que apuntan a que el organismo podría cambiar el escenario del duelo.

En Argentina, por ejemplo, algunos medios apuntaron a que el Monumental de River Plate podría usarse para la definición del torneo en caso Lima no pueda albergar el evento. No obstante, el pronunciamiento más concreto acerca de la posibilidad de mudar la sede llegó desde Brasil, nada menos que de parte del gobernador de Brasilia.

Gobernador de Brasilia busca la final de Copa Libertadores

Ibaneis Rocha, actual gobernador del Distrito Federal de Brasil, fue quien hizo el anuncio a través de sus redes sociales. "Ante el estado de emergencia declarado en Lima, Perú, ofrecí a Brasilia como sede alternativa", publicó el político, quien además aseguró haber formalizado su propuesta mediante cartas a la Conmebol y la Confederación Brasileña de Fútbol (CBF).

Rocha sacó cara por los recursos con los que cuenta su ciudad para la organización del importante compromiso, como experiencia previa en espectáculos de similar envergadura y una infraestructura adecuada. Respecto a este último punto, destacó al estadio Mané Garrincha, coloso con capacidad para más de 70.000 espectadores.

"Nuestra ciudad cuenta con una extensa red hotelera, infraestructuras urbanas y servicios de calidad, además de una consolidada experiencia en grandes acontecimientos deportivos internacionales, como el Mundial de Fútbol y los Juegos Olímpicos y está totalmente equipada", sostuvo.

¿Cuándo se jugará la final de la Copa Libertadores 2025?

La final de esta edición de la Conmebol Libertadores está prevista para jugarse el próximo sábado 29 de noviembre, en el Estadio Monumental U Marathon de Ate. El horario está pendiente de confirmación.