La Noche Blanquiazul de Alianza Lima EN VIVO: programación, partidos, cuándo y dónde ver cuadrangular de vóley
La Noche Blanquiazul 2025 se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, con Alianza Lima y equipos de Argentina y Brasil compitiendo.
Una nueva edición de la Noche Blanquiazul se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26. Alianza Lima presentará a su equipo de vóley para esta temporada con un gran evento, donde se realizará un cuadrangular con equipos representantes de Argentina y Brasil. Este evento marcará el inicio de la nueva temporada, en la que buscarán el tricampeonato de la Liga Peruana. El encuentro podrá seguir desde la señal de América TV y vía streaming por la plataforma tvGO. Además, La República Deportes te llevará la cobertura completa de este evento.
Además de esto, las íntimas deberán afrontar nuevamente el Sudamericano de Clubes y serán el primer representante nacional en participar en el Mundial de Clubes. Este evento también contará con un gran ambiente, pues tendrá como presentador a Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, quien estará acompañado de Lucho Pinatte para hacer de esta una noche memorable.
¿A qué hora es la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?
Las actividades del primer día iniciarán a las 2.45 p. m., mientras que en la segunda jornada comenzarán a las 4:00 p. m. (hora peruana).
¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?
La Noche Blanquiazul 2025 se realizará el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, escenario que cuenta con una capacidad aproximada de 4.500 espectadores.
¿Dónde ver la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?
La Noche Blanquiazul de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO por TV de manera gratuita a través de América TV y vía streaming por la plataforma tvGO. Además, La República Deportes llevará la cobertura de este gran evento.
¿Qué equipos juegan en la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?
El evento contará con 4 equipos: Alianza Lima, que será la anfitriona; Regatas Lima, subcampeón de la última Liga Peruana; y los clubes extranjeros River Plate y Fluminense, que participarán en este cuadrangular. Cada día se disputarán 2 encuentros que prometen mucha emoción.
Entradas para la Noche Blanquiazul de Vóley 2025
- Palco Apuesta Total - Pack: S/ 120.00
- Preferencial - Pack: S/ 110.00
- Palco Apuesta Total: S/ 60.00
- Preferencial: S/ 55.00
- General: S/ 45.00
- General - Pack: S/ 90.00
Programación de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025
Sábado 25 de octubre
- Apertura de Puertas |1.00 p.m.
- Club Regatas Lima vs River Plate | 2.45 p.m.
- Show | 4.45 p.m.
- Presentación del Plantel | 5.00 p.m.
- Alianza Lima vs Fluminense | 6.15 p.m.
Domingo 26 de octubre
- Apertura de Puertas | 2.30 p.m.
- Club Regatas Lima vs Fluminense | 4.00 p.m.
- Alianza Lima vs River Plate | 6.00 p.m.
- Ceremonia de Reconocimiento | 8.00 p.m.