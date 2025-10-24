HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Deportes

La Noche Blanquiazul de Alianza Lima EN VIVO: programación, partidos, cuándo y dónde ver cuadrangular de vóley

La Noche Blanquiazul 2025 se llevará a cabo el 25 y 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, con Alianza Lima y equipos de Argentina y Brasil compitiendo.

La Noche Blanquiazul de Vóley 2025 se realizará en dos fechas. Foto: Alianza Lima Vóley
La Noche Blanquiazul de Vóley 2025 se realizará en dos fechas. Foto: Alianza Lima Vóley

Una nueva edición de la Noche Blanquiazul se llevará a cabo este sábado 25 y domingo 26. Alianza Lima presentará a su equipo de vóley para esta temporada con un gran evento, donde se realizará un cuadrangular con equipos representantes de Argentina y Brasil. Este evento marcará el inicio de la nueva temporada, en la que buscarán el tricampeonato de la Liga Peruana. El encuentro podrá seguir desde la señal de América TV y vía streaming por la plataforma tvGO. Además, La República Deportes te llevará la cobertura completa de este evento.

Además de esto, las íntimas deberán afrontar nuevamente el Sudamericano de Clubes y serán el primer representante nacional en participar en el Mundial de Clubes. Este evento también contará con un gran ambiente, pues tendrá como presentador a Peter Arévalo, más conocido como Mr. Peet, quien estará acompañado de Lucho Pinatte para hacer de esta una noche memorable.

PUEDES VER: Aseguran que Alianza Lima quiere a atacante venezolano para que compita con Hernán Barcos y Paolo Guerrero: "Más de 10 temporadas en Europa"

lr.pe

¿A qué hora es la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?

Las actividades del primer día iniciarán a las 2.45 p. m., mientras que en la segunda jornada comenzarán a las 4:00 p. m. (hora peruana).

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?

La Noche Blanquiazul 2025 se realizará el sábado 25 y domingo 26 de octubre en el Coliseo Eduardo Dibós, escenario que cuenta con una capacidad aproximada de 4.500 espectadores.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?

La Noche Blanquiazul de Vóley 2025 se podrá ver EN DIRECTO por TV de manera gratuita a través de América TV y vía streaming por la plataforma tvGO. Además, La República Deportes llevará la cobertura de este gran evento.

¿Qué equipos juegan en la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?

El evento contará con 4 equipos: Alianza Lima, que será la anfitriona; Regatas Lima, subcampeón de la última Liga Peruana; y los clubes extranjeros River Plate y Fluminense, que participarán en este cuadrangular. Cada día se disputarán 2 encuentros que prometen mucha emoción.

Entradas para la Noche Blanquiazul de Vóley 2025

  • Palco Apuesta Total - Pack: S/ 120.00
  • Preferencial - Pack: S/ 110.00
  • Palco Apuesta Total: S/ 60.00
  • Preferencial: S/ 55.00
  • General: S/ 45.00
  • General - Pack: S/ 90.00

PUEDES VER: Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

lr.pe

Programación de la Noche Blanquiazul de Vóley 2025

Sábado 25 de octubre

  • Apertura de Puertas |1.00 p.m.
  • Club Regatas Lima vs River Plate | 2.45 p.m.
  • Show | 4.45 p.m.
  • Presentación del Plantel | 5.00 p.m.
  • Alianza Lima vs Fluminense | 6.15 p.m.

Domingo 26 de octubre

  • Apertura de Puertas | 2.30 p.m.
  • Club Regatas Lima vs Fluminense | 4.00 p.m.
  • Alianza Lima vs River Plate | 6.00 p.m.
  • Ceremonia de Reconocimiento | 8.00 p.m.

Notas relacionadas
Franco Velazco resta importancia a reclamos desde Alianza Lima y advierte: “Con 12 puntos de diferencia, no hay injusticia”

Franco Velazco resta importancia a reclamos desde Alianza Lima y advierte: “Con 12 puntos de diferencia, no hay injusticia”

LEER MÁS
Aseguran que Alianza Lima quiere a atacante venezolano para que compita con Hernán Barcos y Paolo Guerrero: "Más de 10 temporadas en Europa"

Aseguran que Alianza Lima quiere a atacante venezolano para que compita con Hernán Barcos y Paolo Guerrero: "Más de 10 temporadas en Europa"

LEER MÁS
Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

Hincha de Alianza Lima choca el carro de Guillermo Viscarra, le pide una foto y esposa de futbolista se sorprende: ''¡Qué paciencia!''

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

Edison Flores y su tajante respuesta a Yoshimar Yotún tras decir que Universitario tiene "suerte del campeón": "La buscamos en cada partido"

LEER MÁS
En Chile aún no superan a Ricardo Gareca y esta vez Gary Medel fulminó al DT argentino: "Me dijeron que trabaja muy mal"

En Chile aún no superan a Ricardo Gareca y esta vez Gary Medel fulminó al DT argentino: "Me dijeron que trabaja muy mal"

LEER MÁS
Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

Álvaro Barco y su firme mensaje a Néstor Gorosito tras decir que la cancha está 'inclinada': “Me quedaría callado”

LEER MÁS
Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

LEER MÁS
Franco Velazco resta importancia a reclamos desde Alianza Lima y advierte: “Con 12 puntos de diferencia, no hay injusticia”

Franco Velazco resta importancia a reclamos desde Alianza Lima y advierte: “Con 12 puntos de diferencia, no hay injusticia”

LEER MÁS
Soufian Rahim, 'joya' de Marruecos y Genoa, admite que quiere jugar por la selección peruana: "Es mi sueño"

Soufian Rahim, 'joya' de Marruecos y Genoa, admite que quiere jugar por la selección peruana: "Es mi sueño"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Cisterna choca con camión de carga y explota en la Panamericana Sur: ambos choferes murieron en Arequipa

Curwen afirma que no quiere canjes para su boda con Carlita y provoca divertida reacción: “Está pagando bien el ‘Pelao’”

Cuarto recorrido del Señor de los Milagros: todo sobre su regreso al Callao y llegada al hospital Carrión este 26 de octubre

Deportes

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

Jesús Castillo olvida sus orígenes en Sporting Cristal y lanzó picante mensaje tras triunfo de Universitario: "Demostrando de qué estamos hechos"

Álvaro Barco se rinde ante Álex Valera, pero evita hablar sobre su renovación en Universitario: "Merece ir a una liga más competitiva"

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Luis Magallanes podría reincorporarse a la PNP en los próximos días, anuncia Óscar Arriola

Carlincatura expone cómo la venta informal de chips beneficia a extorsionadores

Generación Z presentará proyecto de ley para derogar las leyes 'procrimen' aprobadas desde el Congreso

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025