Miguel Trauco entró en la nómina de los futbolistas que han jugado en los dos clubes más importantes del Perú: Universitario y Alianza Lima. A inicios de año, el lateral izquierdo fichó por el cuadro íntimo, movimiento en su carrera que marcó su retorno al fútbol peruano. Su llegada a La Victoria fue bastante comentada, sobre todo por su pasado en la 'U', equipo del que es hincha desde pequeño y donde jugó en 2016.

Varios meses después de su fichaje, Trauco confesó, en una entrevista para 'Hazme el Aguante', que al inicio tuvo temor de llegar a Alianza Lima, ya que no sabía cómo iba a ser recibido por parte de los aficionados blanquiazules. Sin embargo, tras estos meses como jugador íntimo, no dudó en agradecer a los hinchas y compañeros de equipo por el recibimiento que le dieron en su momento.

Miguel Trauco habló sobre su llegada a Alianza Lima a inicios de año

"Te voy a hablar con la verdad. Para serte sincero, yo tenía miedo al principio. Tenía miedo porque todo el mundo sabe por mi hinchaje jugué en la 'U', entonces tenía miedo de cómo me iban a recibir los hinchas de Alianza. Y de verdad estoy muy muy agradecido con toda la hinchada porque me han recibido muy bien, los compañeros también", contó el futbolista de 33 años para el mencionado programa, el cual es conducido por Diego Penny y José Carvallo.

El exjugador de Criciúma de Brasil resaltó la relación que hay en la interna de Alianza Lima, algo que lo ha hecho sentir cómodo en este tiempo. "Es un buen grupo humano, el profe, los compañeros, todo el staff, todo los que trabajan en Alianza son una familia y de verdad eso ha hecho que que todo fluya, que todo sea más fácil. Aparte con el año que hemos tenido, con eso te vas ganando el cariño de la hinchada", agregó.

Estadísticas de Miguel Trauco en Alianza Lima

En lo que va del año, Trauco registra 41 partidos jugados: 10 por la Copa Libertadores, 6 por la Sudamericana, 13 por el Apertura y 12 por el Clausura. Por el momento, no registra goles ni asistencias.