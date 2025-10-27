¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Nacional EN VIVO y dónde ver el partido por la Primera División de Paraguay?
Nacional recibe a Cerro Porteño en el Estadio Arsenio Erico HOY, por la División de Honor de Paraguay. El encuentro se podrá ver por Tigo Sports.
- Álex Valera tras darle el triunfo a Universitario pide tranquilidad a los hinchas: "Todavía no decimos que somos tricampeones"
¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Nacional EN VIVO Y EN DIRECTO por el Torneo Clausura 2025 de Paraguay? El encuentro se jugará HOY desde las 6.00 p. m. (hora peruana) en el Estadio Arsenio y será transmitido por Tigo Sports+ o Tigo Sports++ y su aplicación, en territorio paraguayo. Asimismo, podrás seguir toda la cobertura de este y todos los partidos de hoy en la web de La República Deportes.
¿A qué hora juegan Cerro Porteño vs Nacional?
En Perú, el Cerro Porteño vs Nacional está programado para las 6.00 p. m. Revisa la guía de horarios según tu zona geográfica.
- México: 5.00 p. m.
- Colombia y Ecuador: 6.00 p. m.
- Bolivia, Paraguay, Venezuela, Chile: 7.00 p. m.
- Argentina, Brasil y Uruguay: 8.00 p. m.
- España: 1.00 a. m. (martes 28)
¿Dónde ver Cerro Porteño vs Nacional?
En territorio paraguayo, la transmisión por TV del Cerro Porteño vs Nacional estará a cargo de Tigo Sports (canal 100 de Tigo), señal que cuenta con los derechos televisivos del fútbol paraguayo.
¿Dónde sintonizar Cerro Porteño vs Nacional vía Tigo Sports?
Si quieres ver el enfrentamiento entre Cerro Porteño vs Nacional por Tigo Sports, sintoniza estos canales de acuerdo al operador de TV paga que tengas contratado.
- Tigo Star: canal 507 (SD) y 1507 (HD)
- Sur Multimedia: canal 15 (analógico), 107 (digital) y 709 (HD)
- TV Cable Conexión: canal 24 (analógico)
- Mi Cable: canal 25 (analógico), 103 (digital) y 711 (HD).
Cerro Porteño vs Nacional: alineaciones posibles
- Cerro Porteño: Martín Arias, Riveros, Pérez, Quintana, Velázquez, Giménez, Morel, Domínguez, Domínguez, Torres, Iturbe.
- Nacional: Ortiz, Benítez, Gutiérrez, Maciel, Núñez, Cabrera Bogado, Alfaro, Jara, Franco, Valdez, Bailone.
¿Cómo ver Cerro Porteño vs Nacional ONLINE?
Para que no te pierdas el Cerro Porteño vs Nacional por internet, ingresa a la página web de Tigo Sports con tu número de cliente o descarga la app Tigo Sports (solo en Paraguay). Si no tienes acceso a ninguna de estas vías, también puedes informarte a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.