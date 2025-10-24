HOYSuscripcion LR Focus

Reimond Manco analiza la estrategia que utilizó Universitario para vencer a Sporting Cristal: "La 'U' hizo partido un más inteligente"

La 'U', con este triunfo, se acerca a su tercer campeonato consecutivo en la Liga 1, gracias a la estrategia planteada por Jorge Fossati, según el exfutbolista en 'Juego Cruzado'.

Reimond Manco analizó la estrategia que planteó la 'U' ante Cristal. Foto: Lr/Denganche
Reimond Manco analizó la estrategia que planteó la 'U' ante Cristal. Foto: Lr/Denganche

Universitario derrotó 1-0 a Sporting Cristal, en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura. El bicampeón del fútbol peruano acaricia otro título luego de superar al popular equipo 'celeste'. Los dirigidos por Jorge Fossati están muy cerca de tocar la gloria en la Liga 1. Por este motivo, Reimond Manco analizó la estrategia que plasmó la 'U' para poner en 'jaque-mate' a la oncena de Paulo Autouri.

La 'U' puede consagrarse campeón en Tarma debido al resultado conseguido contra Sporting Cristal e incluso sin asistir por una serie de resultados. Los 'merengues' jugaron como si fuera una final y siguieron al pie de la letra las indicaciones que planeó el comando técnico en los entrenamientos semanales.

Álex Valera tras darle el triunfo a Universitario pide tranquilidad a los hinchas: "Todavía no decimos que somos tricampeones"

lr.pe

¿Cuál fue la estrategia que utilizó Universitario para vencer a Sporting Cristal, según Reimond Manco?

Reimond Manco, fiel a su estilo, reveló la principal virtud de Universitario en la victoria contra Sporting Cristal. "La 'U' hizo un partido más inteligente que Cristal. Planteó un juego para esperar y aprovechar las que tenía, y eso fue lo que pasó. Salir a jugarle de igual a igual era muy riesgoso por el desgaste que conlleva una seguidilla de partidos. Justamente, con tantos puntos de ventaja, podía salir a ver qué proponía el rival y eso fue lo que hizo", enfatizó el 'Rei' en Denganche.

"Ven que te espero y las que tengo las meto e incluso arrancó con Murrugarra que tiene un perfil más defensivo que Ureña. Sporting Cristal también propuso buenas cosas, pero la jerarquía de la 'U' terminó marcando la diferencia en el segundo tiempo", sentenció el exfutbolista.

Paulo Autuori responde fuerte sobre si la 'cancha está inclinada' en el Torneo Clausura: "No soy hombre de justificaciones"

lr.pe

Tabla de posiciones del Torneo Clausura 2025

Universitario de Deportes es el actual líder con 36 puntos. Su más cercano perseguidor es Cusco FC con 10 unidades menos. Alianza Lima y Sporting Cristal también están arriba, pero sin chances matemáticas de quedarse con el título. ADT, el próximo rival, marcha en la sexta casilla.

Pos.EquipoPts.PJGEPGFGCDif.
1Universitario36141130269+17
2Cusco FC26138232112+9
3Alianza Lima24147342316+7
4Sporting Cristal2212643219+12
5FBC Melgar21155642015+5
6ADT211363417170
7Deportivo Garcilaso211456317170
8Comerciantes Unidos19135441517-2
9Cienciano18135351917+2
10Los Chankas18126061524-9
11Alianza Atlético1613445119+2
12Sport Huancayo151443724240
13Atlético Grau15134361617-1
14Sport Boys15144371219-7
15Alianza Universidad13134181526-11
16Juan Pablo II College1113256916-7
17Ayacucho FC11133281121-10
18UTC9132381118-7
19Deportivo Binacional00000000
