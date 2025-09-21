HOYSuscripcion LR Focus

Joao Grimaldo sigue 'endiablado' en Letonia: delantero peruano marcó golazo y encaminó el triunfo 3-2 de Riga FC

El atacante no para de darle alegrías a su equipo. En esta oportunidad, Joao Grimaldo fue crucial para la ajustada victoria de Riga FC en la liga de Letonia.

Joao Grimaldo registra 3 goles con Riga de Letonia. Foto: composición LR/difusión
El extremo peruano Joao Grimaldo sigue sumando méritos en Europa. Este domingo marcó un impresionante gol en el triunfo del Riga FC ante el Jelgava por 3‐2, correspondiente a la trigésima fecha de la Primera División de Letonia.

El duelo fue intenso: el Jelgava abrió la cuenta mediante Filip Hasek al minuto 50. Seis minutos después, Grimaldo respondió con un derechazo potente, tras recibir una asistencia de Meissa Diop, y empató el marcador. Luego vino la remontada del Riga FC con goles de Reginaldo Ramires (63’) y el letón Marko Regža (75’). En tiempo agregado, Hasek volvió a descontar para los visitantes.

Joao Grimaldo marcó golazo en triunfo de Riga FC por la liga de Letonia

Con este triunfo, Riga FC llegó a los 76 puntos, reforzó su liderato en la liga letona y elevó sus opciones de clasificar a la próxima edición de la Champions League. Por su parte, el Jelgava se quedó con 32 unidades, alejándose de la zona alta.

En lo personal, Grimaldo ha tenido una temporada destacada: lleva jugados 21 partidos, con 3 goles anotados (ante Tukums, Liepaja y Jelgava) y 5 asistencias, repartidas frente a Metta, Tukums, Super Nova, Auda y nuevamente Jelgava.

Este desempeño reafirma la proyección del joven delantero peruano, quien con cada partido demuestra estar preparado para mayores retos, tanto en Letonia como en futuros torneos europeos.

¿Cuál es el actual valor de mercado de Joao Grimaldo?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Joao Grimaldo tiene un valor en el mercado de 500.000 euros.

