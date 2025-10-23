HOYSuscripcion LR Focus

Hernán Barcos y el inesperado regalo al entrenador de Alianza Lima antes de la Noche Blanquiazul de Vóley: "Es un honor para mi

El capitán de Alianza Lima sorprendió con bonito obsequio a Facundo Morando, quien mostró su agradecimiento en Instagram por el valioso gesto.

Hernán Barcos asombra con bonito regalo al DT de Alianza Lima. Foto: Lr/L1 MAX
Hernán Barcos asombra con bonito regalo al DT de Alianza Lima. Foto: Lr/L1 MAX

Alianza Lima se alista para la Noche Blanquiazul previo a la Liga Peruana de Vóley 2025. El equipo comandado por Facundo Morando promete defender el título de forma exitosa y hacer historia en el Mundial de Clubes de Voleibol en diciembre. Por este motivo, el capitán del equipo de fútbol, Hernán Barcos se animó a darle un bonito regalo al consagrado técnico. El 'Pirata' mantiene una buena relación con la plantilla aliancista.

Todavía no está confirmada la presencia de Hernán Barcos en la Noche Blanquiazul. Sin embargo, lo que si es oficial es la presencia de las referentes Maëva Orlé, Clarivett Yllescas, Ysabella Sánchez y también presentarán a cinco refuerzos del extranjero.

PUEDES VER: Sergio Peña cumple el sueño a un hincha de Alianza Lima: regaló sus chimpunes y joven rompió en llanto

lr.pe

¿Cuál fue el regalo que le hizo Hernán Barcos al entrenador de Alianza Lima de vóley?

El emblemático delantero decidió regalar una de sus camisetas, un gesto que Morando recibió con gran entusiasmo debido al profundo significado y valor simbólico que conlleva. “Muchas gracias, crack. Un honor para mi este regalo, Hernán Barcos”, escribió Facundo Morando en sus historias de Instagram.

Morando asumió la dirección técnica del equipo de vóley de Alianza Lima en la etapa final de la temporada pasada. Su llegada tuvo un efecto inmediato en el equipo, ya que las jugadoras adoptaron rápidamente su estilo de juego y destacaron su constante comunicación en los momentos más picantes de la LNSV.

Camiseta de Hernán Barcos | Captura: Instagram de Facundo Morando

Camiseta de Hernán Barcos | Captura: Instagram de Facundo Morando

PUEDES VER: Soufian Rahim, 'joya' de Marruecos y Genoa, admite que quiere jugar por la selección peruana: "Es mi sueño"

lr.pe

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley?

De acuerdo al anuncio oficial, la Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley se llevará a cabo a lo largo de dos días: sábado 25 y domingo 26 de octubre. Los aficionados victorianos podrán ver en acción a las voleibolistas que los representarán en el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: "La victoria se va a quedar aquí"

lr.pe

¿Cómo será la Noche Blanquiazul de Vóley 2025?

Las dirigidas por Facundo Morando medirán fuerzas con rivales de la talla de River Plate de Argentina, Regatas Lima y Fluminense de Brasil. El Coliseo Eduardo Dibós será testigo de este tradicional evento de la institución íntima, para el que ya no quedan entradas disponibles.

PUEDES VER: Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por la Liga 1: ¿a qué hora juegan y en qué canal ver el partido?

lr.pe

¿Dónde ver Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley

La Noche Blanquiazul 2025 se podrá ver de manera gratuita en todo territorio peruano a través de la señal de América TV (canal 4 y 704 en HD). La casa televisiva se encuentra realizando la promoción de esta jornada deportiva

