Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana
Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana     
Los números de Sekou Gassama, flamante refuerzo de Universitario para la Liga 1 y Copa Libertadores

Con menos de 50 goles en su carrera profesional, Sekou Gassama se une a Universitario como refuerzo para la temporada 2026 en la Liga 1 y la Copa Libertadores, proveniente de la Segunda División de España.

Sekou Gassama lleva 45 goles durante toda su carrera como futbolista, generando dudas entre los hinchas de Universitario. Foto: difusión
Sekou Gassama lleva 45 goles durante toda su carrera como futbolista, generando dudas entre los hinchas de Universitario. Foto: difusión

Sekou Gassama es uno de los recientes flamantes refuerzos de Universitario de Deportes de cara a la temporada 2026 en la Liga 1 y, sobre todo, para la Copa Libertadores. El delantero hispano-senegalés de 30 años, que llega procedente de la Segunda División de España, se presenta como una novedad para el torneo local. Sin embargo, esta apuesta no pasa desapercibida, pues existen antecedentes de extranjeros como Diego Dorregaray y Diego Churín, quienes no lograron consolidarse ni cumplir las expectativas en la Liga 1.

Es en este contexto que el senegalés llega a la 'U' con una bolsa de 45 goles a lo largo de toda su carrera como futbolista profesional, una cifra que despierta dudas considerando las exigencias del conjunto de Ate.

Los números de Sekou Gassama flamante refuerzo de Universitario

En el plano estadístico, Sekou Gassama terminó su última temporada, que concluyó en junio de 2025, con solo dos goles y desde entonces no ha vuelto a jugar un partido oficial. A lo largo de su trayectoria profesional, el delantero suma 45 tantos en 184 partidos, un registro que genera interrogantes frente a las exigencias deportivas de los hinchas del actual tricampeón de la Liga 1.

Sekou Gassama llegará a un plantel que ya dispone de atacantes con buen desempeño en la última temporada. Alex Valera fue el principal referente en ofensiva con 17 goles, mientras que José Rivera sumó 12 tantos, afianzándose como opciones confiables.

¿En qué equipos ha jugado Sekou Gassama?

  • Barcelona (fútbol base)
  • CF Damm (formativas)
  • Damm Juvenil A
  • UD Almería B
  • Real Valladolid B
  • Rayo Vallecano B
  • Bergantiños FC
  • Badalona
  • Sant Andreu
  • UD Almería
  • Valencia Mestalla
  • CF Fuenlabrada
  • Real Valladolid
  • Málaga CF
  • Racing de Santander
  • Anorthosis (Chipre)
  • USM Alger (Argelia)
  • CD Eldense
