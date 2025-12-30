Después de varias semanas de incertidumbre se llegó a un acuerdo entre Universitario de Deportes y Alianza Lima, pues ambos equipos podrán realizar la Noche Crema y la Noche Blanquiazul el mismo día, es decir, el 24 de enero de 2026. Esto se dio a conocer tras una reunión con los representantes de ambos clubes, como Fernando Cabada y Franco Velazco, administradores de Alianza y la U, quienes estuvieron acompañados del ministro del Interior Vicente Tiburcio y el presidente José Jerí, así como del general PNP Óscar Manuel Arriola.

Es en este contexto que, en una reciente edición del programa Madrugol, Mr. Peet se pronunció al respecto, señalando que está bien que desde la Policía se puedan dar las garantías para realizar estos dos grandes eventos. No obstante, no dudó en criticar la presencia del presidente Jerí, pues consideró que es un tema que debió verse desde el lado ministerial y no tan gubernamental, poniendo en duda quién realmente tomó la decisión sobre la realización de ambos eventos, si el presidente o el ministro del Interior.

¿Qué dijo Mr. Peet de la presencia de José Jerí en reunión con Universitario y Alianza Lima?

"Si se trata de prioridades, qué solicitud de garantías entró primero; si acaso están en condiciones de darle garantías y seguridad a los dos eventos, que lo digan, que asuman su responsabilidad, su autoridad. De la misma manera que le dijeron a Alianza y Cristal que no se juegue con las dos hinchadas", empezó diciendo el periodista deportivo.

"Se ha perdido el principio de autoridad. Claro, hoy uno ve esta foto y dice: “Bravo, tenía que aparecer don José Jerí, el salvador del país”. ¿Ahora el presidente de la República está para decidir si se juega o no un partido amistoso de presentación? ¿Lo decide el presidente de la República? ¿Por qué no lo decidió el ministro? ¿Era necesaria la presencia del presidente? ¿Era una situación insalvable?", explicó Mr. Peet

"Una situación que debió haberse definido a nivel ministerial. Todo bien con que se jueguen ambos partidos, estamos en la capacidad de que dos partidos se jueguen a la misma hora, con las dos hinchadas más importantes del país. Bueno. ¿La decisión fue del ministro o del presidente? ¿Se tomó la decisión a nivel ministerial o gubernamental? Porque últimamente José Jerí aparece como un aliado importante de la FPF; a los días de asumir se fue a Videna a supervisar las obras, no dio un hospital, un colegio ni una comisaría, se fue a ver las obras de la futura concentración de la selección nacional. Uhm, y claro, a los días jugando al fútbol con las leyendas, el fútbol siempre será motivo para darte algunos puntitos", sentenció.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul y Noche Crema?

Ambos eventos están programados para el 24 de enero de 2026, donde Alianza Lima recibirá al Inter Miami de Lionel Messi, mientras que Universitario se enfrentará a la U. de Chile en el estadio Monumental.