JNE admite a trámite plancha presidencial de Libertad Popular

La fórmula presidencial está conformada por Rafael Belaunde (presidente), Pedro Cateriano (primer vicepresidente) y Tania Porles (segundo vicepresidente). 

Libertad Popular
Libertad Popular

El Jurado Nacional de Elecciones admitió a trámite la plancha presidencial del partido Libertad Popular, conformada por Rafel Belaunde (presidente), Pedro Cateriano (primer vicepresidente) y Tania Porles (segundo vicepresidente).

Uno de los fundamentos para declarar admisible la lista es la inclusión de al menos una mujer o un hombre en su conformación, elemento que sí cumple el partido.

Asimismo, se verificó que todos los candidatos se encuentran afiliados a la organización política. Tampoco se identificó que alguno de los tres candidatos cuente con un impedimento para postular.

A su vez, la organización superó el periodo de tachas, por lo que se encontraría expedita para participar de los próximos comicios.

