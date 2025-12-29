JNE admite a trámite plancha presidencial de Libertad Popular
La fórmula presidencial está conformada por Rafael Belaunde (presidente), Pedro Cateriano (primer vicepresidente) y Tania Porles (segundo vicepresidente).
El Jurado Nacional de Elecciones admitió a trámite la plancha presidencial del partido Libertad Popular, conformada por Rafel Belaunde (presidente), Pedro Cateriano (primer vicepresidente) y Tania Porles (segundo vicepresidente).
Uno de los fundamentos para declarar admisible la lista es la inclusión de al menos una mujer o un hombre en su conformación, elemento que sí cumple el partido.
Asimismo, se verificó que todos los candidatos se encuentran afiliados a la organización política. Tampoco se identificó que alguno de los tres candidatos cuente con un impedimento para postular.
A su vez, la organización superó el periodo de tachas, por lo que se encontraría expedita para participar de los próximos comicios.