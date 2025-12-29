'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026
Tras el fichaje de Pablo Lavandeira, FC Cajamarca sigue sumando jugadores con pasado en Alianza Lima para afrontar la próxima temporada. Hernán Barcos y hasta 5 jugadores más podrían ser los refuerzos del club recién ascendido.
- Mr. Peet critica postura de abogado de Universitario sobre garantías para el Alianza Lima vs Inter Miami: "Esto no es una jungla"
- Federico Girotti llegó al Perú para firmar por Alianza Lima: la poderosa delantera que tendrá el club íntimo para 2026
FC Cajamarca quiere ser la gran sorpresa de la Liga 1 2026. Después de lograr el ascenso, el conjunto que dirige Carlos Silvestri ya empezó a cerrar sus primeros refuerzos de cara a la próxima temporada. Por el momento, el más llamativo es el fichaje de Pablo Lavandeira, quien se marcha de Alianza Lima después de un año de para por una fuerte lesión. El volante no sería el único que llegaría desde el elenco de La Victoria, ya que también suenan con fuerza Hernán Barcos y Ricardo Lagos para el 'proyecto blanquiazul' del club que subió a primera.
Esta es la denominación que ha recibido la búsqueda de FC Cajamarca por contratar futbolistas con pasado aliancista. A estos nombres, es válido agregarles los de Pablo Míguez, Ángelo Campos o Sebastián Pineau.
PUEDES VER: Cristiano Ronaldo impone nuevo récord y deja atrás a Lionel Messi: lleva 14 temporadas distintas marcando 40 goles o más
FC Cajamarca y su 'proyecto blanquiazul' para la Liga 1 2026
Hernán Barcos está a un paso de FC Cajamarca. Si bien se hablaba de un posible arribo a Sport Boys, el atacante argentino se habría decantado por llegar al club cajamarquino tras el fichaje de Lavandeira. Asimismo, otro que está muy cerca es Carlos Gómez, quien saldría de Alianza por la falta de minutos.
El defensor Pablo Míguez podría unirse a las filas de FC Cajamarca después de terminar su vínculo con Carlos A. Mannucci. De acuerdo al periodista Ernesto Macedo, ya hay un acuerdo entre ambas partes. Otro de los que recalaría es Ángelo Campos, aunque aún no hay nada concreto.
Finalmente, en las últimas horas, el que sonó con fuerza es Sebastián Pineau. Según el comunicador Carlos Benavente, se están afinando detalles para la incorporación del exatacante de Alianza Lima.
- Hernán Barcos
- Carlos Gómez
- Sebastián Pineau
- Ángelo Campos
- Pablo Míguez.
PUEDES VER: Carlos Zambrano perdió apuesta de 100 mil soles contra streamer en partido de Fútbol 7: Era para jugar media hora más
¿Qué fichajes ha hecho FC Cajamarca para la Liga 1 2026?
A continuación, conoce la lista de jugadores que hasta ahora FC Cajamarca oficializó como sus refuerzos para la próxima campaña:
- Pablo Lavandeira
- Jonatan Betancourt
- Samuel Aspajo
- Matías Almirón
- Alexis Rodas