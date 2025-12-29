'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

FC Cajamarca quiere ser la gran sorpresa de la Liga 1 2026. Después de lograr el ascenso, el conjunto que dirige Carlos Silvestri ya empezó a cerrar sus primeros refuerzos de cara a la próxima temporada. Por el momento, el más llamativo es el fichaje de Pablo Lavandeira, quien se marcha de Alianza Lima después de un año de para por una fuerte lesión. El volante no sería el único que llegaría desde el elenco de La Victoria, ya que también suenan con fuerza Hernán Barcos y Ricardo Lagos para el 'proyecto blanquiazul' del club que subió a primera.

Esta es la denominación que ha recibido la búsqueda de FC Cajamarca por contratar futbolistas con pasado aliancista. A estos nombres, es válido agregarles los de Pablo Míguez, Ángelo Campos o Sebastián Pineau.

FC Cajamarca y su 'proyecto blanquiazul' para la Liga 1 2026

Hernán Barcos está a un paso de FC Cajamarca. Si bien se hablaba de un posible arribo a Sport Boys, el atacante argentino se habría decantado por llegar al club cajamarquino tras el fichaje de Lavandeira. Asimismo, otro que está muy cerca es Carlos Gómez, quien saldría de Alianza por la falta de minutos.

El defensor Pablo Míguez podría unirse a las filas de FC Cajamarca después de terminar su vínculo con Carlos A. Mannucci. De acuerdo al periodista Ernesto Macedo, ya hay un acuerdo entre ambas partes. Otro de los que recalaría es Ángelo Campos, aunque aún no hay nada concreto.

Finalmente, en las últimas horas, el que sonó con fuerza es Sebastián Pineau. Según el comunicador Carlos Benavente, se están afinando detalles para la incorporación del exatacante de Alianza Lima.

¿Qué fichajes ha hecho FC Cajamarca para la Liga 1 2026?

