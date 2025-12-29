HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

ExDT de Sekou Gassama reveló una de las falencias del nuevo delantero de Universitario: “Le cuesta más”

Fran Fernández, quien dirigió a Sekou Gassama en el Almería de España, señaló que es un atacante que puede tener éxito en Universitario si no sufre de varias lesiones.

Sekou Gassama jugó en La Masía del FC Barcelona. Foto: composición LR
Sekou Gassama jugó en La Masía del FC Barcelona. Foto: composición LR

Sekou Gassama llegó a Universitario y no solo ha generado expectativa entre los hinchas cremas, sino también reacciones desde el fútbol europeo. En medio de este contexto, uno de los que tomó la palabra fue Fran Fernández, DT español que dirigió al atacante en su etapa formativa y profesional en el Viejo Continente, y que no dudó en hacer un análisis directo sobre su presente futbolístico.

El técnico destacó que Gassama es un delantero con un buen portento físico y capacidad para imponerse en el área rival, cualidades que considera importantes para destacar en el fútbol peruano. Sin embargo, también fue claro al señalar que el atacante aún tiene un punto clave por trabajar si quiere consolidarse en la 'U': su trabajo fuera del área.

Exentrenador de Sekou Gassama habló sobre una de las falencias del delantero

En diálogo con el medio 'Exitosa', Fernández contó su vivencia diaria junto con Sekou Gassama en el Almería de España. El atacante empezó en las filiales del club, pero su notable desempeño y su cuota goleadora le dio la oportunidad de subirlo al primer equipo.

"A Sekou lo llamo para el Almería B y hace muy buena temporada. Más de 20 goles y eso vale para que el año siguiente esté en el primer equipo conmigo. Lo conozco bien. Es un delantero centro, rematador, muy fuerte, con mucha potencia física. Eso le vale para ganar muchos duelos. Si él tiene suerte con las lesiones y se adapta bien, va a ser un delantero que marque diferencias", explicó.

Eso sí, enfatizó en que una de sus principales falencias es su juego fuera del área. Si bien tiene muchas cualidades como '9', aún le cuesta dejar esa zona para asociarse con sus compañeros.

"Él es buen profesional. Yo mantengo relación con él, porque es buena persona. Es un delantero centro de área, fuera del área le cuesta más. No es un delantero especialmente rápido. Protege el balón con espalda. Cuando le han dado confianza, lo ha hecho bien. En este último año le ha faltado continuidad. Defiende y presiona a los rivales. Incomoda a los centrales rivales. En el área tiene recursos", añadió.

¿Cuál es el actual valor de mercador de Sekou Gassama?

De acuerdo a la última actualización del portal Transfermarkt, Sekou Gassama tiene un valor en el mercado de 500.000 euros.

