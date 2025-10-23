Llegó la hora de la verdad. Universitario se mide en un partidazo ante Sporting Cristal, en el Estadio Nacional, por la jornada 14 del Torneo Clausura 2025. El vigente campeón buscará dar la estocada final que los deje al borde del tricampeonato, pero al frente estará el popular equipo del Rímac con todas sus figuras. Justamente, en el banderazo 'celeste', Yoshimar Yotún asombró a los hinchas tocando el bombo y calentando la previa con una dura advertencia.

Ambos clubes, en la antesala del este crucial partido, se dijeron muchas cosas y hoy se verán las caras a las 8:00 pm. El experimentado capitán de Sporting Cristal rompió su silencio horas antes de chocar contra el actual puntero. Sin duda, se aproxima un picante duelo con aroma a final.

¿Qué dijo Yoshimar Yotún sobre el crucial partido entre Sporting Cristal y Universitario por el Torneo Clausura?

El capitán de Sporting Cristal tocó el bombo como un hincha más y dejó un emotivo mensaje a los 'celestes'. “Solo pensamos en una cosa, que es ganarlo, estamos conscientes que lo vamos a ganar y vamos a dejar el alma en la cancha, porque es lo que representa nuestra historia y lo que representa nuestro club, así que vamos a dejar la vida en cada jugada, en cada segundo, y la victoria se va a quedar aquí en La Florida”, enfatizó Yoshimar Yotún.

Alineaciones de Universitario contra Sporting Cristal por Torneo Clausura

Una de las grandes novedades en la 'U' será el regreso del volante chileno Rodrigo Ureña, quien no disputa un partido oficial desde agosto.

Sporting Cristal : Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Luis Abram/Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro.



: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Luis Abram/Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro. Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; José Carabalí, Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez, Alex Valera.

¿Dónde ver el Universitario ante Sporting Cristal?

La transmisión del Universitario y Sporting Cristal estará a cargo de L1 MAX en todo el Perú. El canal está disponible en diversas cableoperadoras, como DirecTV, Claro TV y Best Cable; además, puedes suscribirte a la plataforma Liga 1 Play, portal para ver los duelos en streaming.