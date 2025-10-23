Néstor Gorosito brindó una conferencia de prensa donde pudo conversar con los medios de comunicación sobre diversos temas, como su renovación. Sin embargo, lo que más llamó la atención fue la pregunta sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos, quienes en los últimos días han dado de qué hablar, pues se puso en duda su continuidad en Alianza Lima, sobre todo por un tema de edad, ya que ambos jugadores tiene 41 años.

En sus palabras, el DT destacó las cualidades de ambos delanteros, que se han convertido en referentes tanto fuera como dentro del club. No obstante, en cuanto a sus renovaciones, el argentino resaltó que ese es un tema que lo ve Franco Navarro y los demás representantes del club. Además, señaló que el club tiene intenciones de que ambos se queden.

Néstor Gorosito habla sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos

“Son dos jugadores de jerarquía, excelentes profesionales, extraordinarios, luego veremos como hasta ahora, el que nosotros vemos mejor, juega, ellos saben que nosotros somos respetuosos, exigentes, respetuosos de lo que han logrado, pero el fútbol es actualidad permanente, no se puede jugar con lo hecho, sino con lo que hay que hacer de forma permanente", explicó en un primer momento.

“El club está abocado en que sigan los dos. Es un tema que está manejando Franco, con Fernando (Cabada) y Franquito, y están viendo cómo arreglan la situación de ellos. No es normal tener dos jugadores: si juega Hernán, hay un 50% que está disconforme porque tiene que jugar Guerrero; y si juega Guerrero, ¿por qué no juega Hernán? Nosotros tratamos de sacar el máximo beneficio para la institución y nos podemos equivocar en alguna ocasión. Son dos muchachos de jerarquía que tienen un instinto de competitividad muy grande. Le exigen a los compañeros, son espejos para los compañeros. Es un tema que el club en estos días trata de esclarecer", fueron las palabras del DT blanquiazul.

¿Cuándo juega Alianza Lima por el Torneo Clausura?

Alianza Lima tendrá descanso en la fecha 16 del Torneo Clausura y volverá a la acción en la jornada 17, cuando se mida ante Melgar el viernes 31 de octubre a las 8.00 horas (hora peruana) en el estadio Alejandro Villanueva, ubicado en La Victoria.

El cuadro íntimo está obligado a sumar de a tres para mantener firmes sus aspiraciones de clasificar a la Copa Libertadores como Perú 2. Por ahora, ocupa el segundo lugar en la tabla acumulada con 61 unidades, aunque siente de cerca la presión de Cusco FC.