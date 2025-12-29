HOYSuscripcion LR Focus

Martín Távara supera a Lionel Messi: volante peruano lidera lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre

El futbolista de Sporting Cristal fue reconocido a nivel internacional y lidera lista superando a jugadores como Lionel Messi y Julián Álvarez.

Martín Távara supera a Lionel Messi en lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre. Foto: Composición LR
Martín Távara supera a Lionel Messi en lista de jugadores sudamericanos con más goles de tiro libre. Foto: Composición LR

La Liga 1 2025 finalizó y trajo consigo reconocimientos para algunos futbolistas. Tal es el caso de Martín Távara, quien tuvo un buen cierre de año, siendo uno de los goleadores de Sporting Cristal en la temporada. A pesar de no cumplir el objetivo de campeonar con su club, el rendimiento mostrado, hizo que el volante destaque y esté a la órbita de la prensa internacional, incluso siendo tomado en cuenta en un ránking, donde supera al mismísimo Lionel Messi.

El mediocampista 'bajopontino' fue reconocido por el medio 'Sofascore', el cual se encarga de brindar estadísticas deportivas. En esta oportunidad, publicaron una lista de los futbolistas sudamericanos que más goles de tiro libre realizaron en el presente año, teniendo a Távara liderando la lista, por encima del astro argentino.

PUEDES VER: 'Proyecto blanquiazul' en FC Cajamarca: los 5 exjugadores de Alianza Lima que llegarían para la Liga 1 2026

Martín Távara dejó atrás a Lionel Messi en ranking

El futbolista de Sporting Cristal fue el más destacado en esta categoría, donde no sólo superó a Lionel Messi, sino también jugadores que vienen destacando en Europa, como es el caso de Julián Álvarez. Martín Távara anotó 5 goles de tiro libre este año, mientras que la 'Pulga' marcó 3 tantos, al igual que su compatriota. Este reconocimiento suma en lo personal para el volante de 26 años, quien a pesar de no haber logrado el título con su equipo, pudo destacar a nivel personal.

Esta es la lista completa:

  1. Martín Távara
  2. C. Áñez
  3. J. Hernández
  4. J. Sanguinetti
  5. Lionel Messi
  6. J. Álvarez
  7. M. Núñez
  8. M. Carrizo
  9. L. Valencia
  10. J. Abrigo

PUEDES VER: Sekou Gassama y la vez que el Barcelona lo echó de la Masía antes de llegar a Universitario: "Estuve tres años con Keita"

Estadísticas de Martín Távara en el 2025

En el presente año, Távara disputó 41 partidos entre Liga 1 y Copa Libertadores. Anotó 11 goles y brindó 7 asistencias. Los goles más recordados, fueron justamente los últimos, cuando anotó un 'hat trick' a Alianza Lima, en los playoffs de la Liga 1. Esto le permitió al conjunto 'celeste' asegurar como mínimo el tercer lugar de la tabla. Recordemos que el volante continuará en el club 'celeste' luego de extender su vínculo por todo el 2026.

