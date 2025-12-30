HOYSuscripcion LR Focus

Universitario se alista para la ‘Noche Crema’ y lanza mensaje a su hinchada: “Nuestra fiesta será Monumental”

Tras recibir luz verde de las autoridades, la "U" confirmó que la ‘Noche Crema 2026’ se realizará el 24 de enero, en un evento de cara a la presentación del plantel que buscará el tetracampeonato.

El club confirmó que se reencontrará con su hinchada el sábado 24 de enero del 2026. Foto: Composición LR
El club confirmó que se reencontrará con su hinchada el sábado 24 de enero del 2026. Foto: Composición LR

Tras varias semanas marcadas por la incertidumbre, quedó confirmado que Universitario de Deportes sí realizará la ‘Noche Crema 2026’. Las autoridades dieron las garantías necesarias para que el tradicional evento de presentación del nuevo plantel pueda desarrollarse con normalidad, despejando dudas que se habían generado en torno a la seguridad y organización.

Con este panorama, la ‘U’ podrá reencontrarse con su gente el sábado 24 de enero del 2026, en una jornada que promete un espectáculo único para los hinchas en el Estadio Monumental.

El club publicó un nuevo post confirmando la realización del evento. Captura: Instagram

El club publicó un nuevo post confirmando la realización del evento. Captura: Instagram

La reacción de la "U" tras confirmarse la ‘Noche Crema’

Luego de conocerse que el evento recibió luz verde por parte del Mininter, Universitario se pronunció a través de sus redes sociales. El club merengue utilizó su cuenta oficial de Instagram para invitar a sus hinchas a reencontrarse en el Estadio Monumental y celebrar juntos la presentación del equipo que buscará el tetracampeonato nacional.

“Nuestra fiesta será Monumental”, fue el mensaje que publicó la ‘U’, acompañando el anuncio de la esperada noche crema. En el mismo post, el club agregó: “El tricampeón se reencuentra con su hinchada este 24 de enero. ¡Que el Estadio Monumental U se pinte de crema!”, desatando la ilusión de miles de aficionados.

¿Dónde se transmitirá la ‘Noche Crema 2026’?

El club confirmó que la ‘Noche Crema 2026’ se disputará el sábado 24 de enero en el Estadio Monumental, donde enfrentará a Universidad de Chile y que, hasta el momento, ya se han vendido más 45 mil entradas, lo que asegura un marco espectacular en el coloso de Ate. Sin embargo, muchos hinchas que no podrán asistir al evento se preguntan por la transmisión del evento.

Sobre este tema, el administrador del club, Franco Velazco, explicó que aún no existe una señal confirmada para la transmisión televisiva, aunque dejó abierta la posibilidad de que el evento sea emitido a través de las plataformas oficiales de Universitario, mientras se define el panorama de los derechos de televisión de la Liga 1 2026.

“Por ahora no tenemos decidido transmitir la ‘Noche Crema’. Es muy probable que lo transmitamos por nuestras propias señales. Estamos viendo esa alternativa y esperando también cómo se define el tema de los derechos de televisión”, señaló.

