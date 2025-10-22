Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley 2025: días, horarios, canal de TV y programación completa

La Noche Blanquiazul de Alianza Lima se llevará a cabo en 2 días en el Coliseo Eduardo Dibós. Foto: Alianza Lima Vóley

La Noche Blanquiazul de Alianza Lima se llevará a cabo en 2 días en el Coliseo Eduardo Dibós. Foto: Alianza Lima Vóley

Alianza Lima cuenta los días para reencontrarse con su gente en la denominada Noche Blanquiazul 2025. El equipo victoriano, que presentará a las jugadoras que integran el plantel de la presente temporada, afrontará un cuadrangular internacional con miras a lo que será la búsqueda del tricampeonato de la Liga Peruana de Vóley 2025-26.

Las dirigidas por Facundo Morando medirán fuerzas con rivales de la talla de River Plate de Argentina, Regatas Lima y Fluminense de Brasil. El Coliseo Eduardo Dibós será testigo de este tradicional evento de la institución íntima, para el que ya no quedan entradas disponibles.

¿Cuándo es la Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley?

De acuerdo al anuncio oficial, la Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley se llevará a cabo a lo largo de dos días: sábado 25 y domingo 26 de octubre. Los aficionados victorianos podrán ver en acción a las voleibolistas que los representarán en el Mundial de Clubes y el Sudamericano de Clubes.

Canal de TV para ver Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley

La Noche Blanquiazul 2025 se podrá ver de manera gratuita en todo territorio peruano a través de la señal de América TV (canal 4 y 704 en HD). La casa televisiva se encuentra realizando la promoción de esta jornada deportiva.

¿Dónde ver la Noche Blanquiazul online gratis?

Si quieres seguir la Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley por internet, ingresa al aplicativo América TV GO para ver la cobertura alterna del encuentro. Asimismo, podrás seguir el minuto a minuto a través de la cobertura online gratis que realizará La República Deportes.

Programación de la Noche Blanquiazul de Alianza Lima Vóley

Sábado 25 de octubre

Regatas Lima vs. Fluminense | 2:30 pm.

Alianza Lima vs. River Plate | 5:30 pm.

Domingo 26 de octubre

Regatas Lima vs. River Plate | 2:30 pm.

Alianza Lima vs. Fluminense | 5:30 pm.

¿Qué jugadoras presentará Alianza Lima en la Noche Blanquiazul?

Además de contar con la presencia de las referentes Maëva Orlé, Clarivett Yllescas e Ysabella Sánchez, se espera que la institución presente a sus 5 refuerzos del extranjero.