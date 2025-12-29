Christian Cueva regresó a las canchas con la camiseta de Alianza Lima y dejó una huella memorable, tras firmar una brillante asistencia durante el 'Duelo de Leyendas'. El '10' de Juan Pablo II formó parte de un atractivo partido amistoso en el Estadio Centenario Manuel Rivera Sánchez de Chimbote. Asimismo, asistieron otros históricos jugadores como Carlos Zambrano y exfutbolistas como Jefferson Farfán.

'Cuevita' se volvió a poner la blanquiazul 2 años después, ya que en 2023 defendió esos colores en 27 partidos oficiales. Sin embargo, su desempeño fue intermitente y no registró goles ni asistencias. Los hinchas cuestionaron su fichaje al verlo fuera de su nivel habitual.

¿Cómo fue la asistencia de Christian Cueva en el Duelo de Leyendas?

El popular futbolista integró el equipo de las Leyendas Aliancistas contra las Leyendas de la Selección peruana. Cueva, como pocas veces, uso la '9', aunque jugó suelto como extremo e incluso demostró su magia contra el 'Puma' Carranza. No obstante, recién a los 45 minutos del primer tiempo se llevó los elogios de los hinchas con una final asistencia, tras un letal contragolpe aliancista.

Frotaron la lámpara y apareció el genio. El experimentado volante, pesar de estar 1-0 abajo con Alianza Lima, logró encontrar un espacio en el área rival. Junior Viza, atento a la jugada, combinó bien con el centrocampista. Posteriormente, Cueva realizó un pase rasante que permitió a Alexander 'Wally' Sánchez igualar el marcador.

¿En qué equipos ha jugado Christian Cueva?

Christian Cueva ha jugado en varios equipos de Perú, México, Ecuador, Brasil, Rusia, Turquía y Arabia Saudita, incluyendo San Martín, César Vallejo, Alianza Lima, Toluca, São Paulo, Santos FC, Krasnodar, Pachuca, Yeni Malatyaspor, Al-Fateh, Emelec y Cienciano, además de un breve paso por la Unión Española de Chile y el Rayo Vallecano de España.

Christian Cueva contó que se siente identificado con Juan Pablo II

"Muy contento por la oportunidad que se me está dando. (Agradecer) a la presidenta y la familia. Como lo dije en una entrevista que tuve con el club, yo me siento muy identificado porque es un equipo que viene de abajo, de liga, de Copa Perú, tal cual fue mi carrera en mis comienzos. Muy contento de estar y compartir una experiencia más en mi carrera", reveló en L1 Radio.

