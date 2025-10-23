La selección peruana continúa en la búsqueda de más jugadores con raíces peruanas hallándose un lugar en algún equipo europeo. El modelo de Gianluca Lapadula u Oliver Sonne abrió la puerta para que varios 'eurocausas' puedan representar a la Blanquirroja. En esta oportunidad, aparece un nuevo talento con origen de Marruecos. Se trata de Sofiane Rahim Delgado. Tiene 17 años, acaba de ser fichado por el Genoa de Italia y asegura que quiere jugar por Perú.

Cuenta con la nacionalidad gracias a su madre, quien es oriunda de Lima, y no tiene ningún problema para hablar en español. Además, tiene su documentación al día por si es que la FPF lo contacta. "Quiero conocer bien mis raíces", dijo Sofiane en una reciente entrevista con el periodista César Mosquera.

Soufian Rahim, la 'perla' con origen de Marruecos que quiere jugar por la selección peruana

"Claro que sí. La selección peruana es mi sueño. Cuando yo veo los partidos, a los aficionados, me da una emoción única. Quiero conocer la cancha. Esperemos", declaró sobre vestir la camiseta de la Bicolor.

Además, resaltó que anhela vestir los colores de la patria a la cual pertenece su progenitora pese a también contar con la nacionalidad marroquí e italiana. "Para mí es un sueño. A mí no me interesa con quién juego, quiero solo jugar con la selección. Ir a representar el país de mi mamá", añadió.

PUEDES VER: Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

Soufian Rahim y sus primeros pasos en Genoa de Italia

Soufian Rahim fue seleccionado entre mil jóvenes para llegar a la sub-18 de Genoa de Italia. Según relató, fue el único elegido después de varios filtros y pruebas que se llevaron a cabo en distintos países. Previamente, jugaba en San Bartolomeo, equipo de Brescia, donde anotó 34 goles en 40 partidos.

Rahim cuenta a grandes rasgos cómo son sus primeros días en las categorías inferiores de Genoa. "Son todos preparados. Es fuerte, son todos seleccionados. La competencia es altísima, pero yo trabajo todos los días. Sé que al final de año seré mucho mejor (...) Me gusta la velocidad del juego, en pensar muy veloz", mencionó.