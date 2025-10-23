HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Deportes

Soufian Rahim, 'joya' de Marruecos y Genoa, admite que quiere jugar por la selección peruana: "Es mi sueño"

Con tan solo 17 años, Soufian Rahim la tiene clara y no oculta su deseo de representar a la selección peruana. Actualmente, milita en las categorías inferiores del Genoa de Italia.

Soufian Rahim anotó 34 goles en 40 partidos con el San Bartolomeo de Brescia. Foto: composición LR/captura de César Mosquera
Soufian Rahim anotó 34 goles en 40 partidos con el San Bartolomeo de Brescia. Foto: composición LR/captura de César Mosquera

La selección peruana continúa en la búsqueda de más jugadores con raíces peruanas hallándose un lugar en algún equipo europeo. El modelo de Gianluca Lapadula u Oliver Sonne abrió la puerta para que varios 'eurocausas' puedan representar a la Blanquirroja. En esta oportunidad, aparece un nuevo talento con origen de Marruecos. Se trata de Sofiane Rahim Delgado. Tiene 17 años, acaba de ser fichado por el Genoa de Italia y asegura que quiere jugar por Perú.

Cuenta con la nacionalidad gracias a su madre, quien es oriunda de Lima, y no tiene ningún problema para hablar en español. Además, tiene su documentación al día por si es que la FPF lo contacta. "Quiero conocer bien mis raíces", dijo Sofiane en una reciente entrevista con el periodista César Mosquera.

PUEDES VER: Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: La victoria se va a quedar aquí

lr.pe

Soufian Rahim, la 'perla' con origen de Marruecos que quiere jugar por la selección peruana

"Claro que sí. La selección peruana es mi sueño. Cuando yo veo los partidos, a los aficionados, me da una emoción única. Quiero conocer la cancha. Esperemos", declaró sobre vestir la camiseta de la Bicolor.

Además, resaltó que anhela vestir los colores de la patria a la cual pertenece su progenitora pese a también contar con la nacionalidad marroquí e italiana. "Para mí es un sueño. A mí no me interesa con quién juego, quiero solo jugar con la selección. Ir a representar el país de mi mamá", añadió.

PUEDES VER: Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

lr.pe

Soufian Rahim y sus primeros pasos en Genoa de Italia

Soufian Rahim fue seleccionado entre mil jóvenes para llegar a la sub-18 de Genoa de Italia. Según relató, fue el único elegido después de varios filtros y pruebas que se llevaron a cabo en distintos países. Previamente, jugaba en San Bartolomeo, equipo de Brescia, donde anotó 34 goles en 40 partidos.

Rahim cuenta a grandes rasgos cómo son sus primeros días en las categorías inferiores de Genoa. "Son todos preparados. Es fuerte, son todos seleccionados. La competencia es altísima, pero yo trabajo todos los días. Sé que al final de año seré mucho mejor (...) Me gusta la velocidad del juego, en pensar muy veloz", mencionó.

Notas relacionadas
Piero Quispe espera volver a ser llamado a la selección peruana tras fichaje por Sydney FC: “Espero hacer las cosas bien”

Piero Quispe espera volver a ser llamado a la selección peruana tras fichaje por Sydney FC: “Espero hacer las cosas bien”

LEER MÁS
Juan Pablo Goicochea responde firme a los que critican la falta de un '9' en la selección peruana: "La gente se debe dar cuenta de lo que tenemos"

Juan Pablo Goicochea responde firme a los que critican la falta de un '9' en la selección peruana: "La gente se debe dar cuenta de lo que tenemos"

LEER MÁS
Perú - Colombia por la Liga de Naciones femenina: fecha, hora y canal del partido debut de la selección peruana

Perú - Colombia por la Liga de Naciones femenina: fecha, hora y canal del partido debut de la selección peruana

LEER MÁS
Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

Real Madrid vs Barcelona: fecha, horarios y canales de transmisión del partido por la jornada 10 de LaLiga EA Sports

LEER MÁS
¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

¿Dónde ver Real Madrid vs Barcelona en Perú por el superclásico de LaLiga EA Sports 2025-26?

LEER MÁS
¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

¿Qué países ya clasificaron al Mundial 2026 y cuáles pueden hacerlo a través del repechaje?

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horario de Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: ¿cómo ver el partido de hoy por la Liga 1 2025?

Horario de Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO: ¿cómo ver el partido de hoy por la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: "La victoria se va a quedar aquí"

Yoshimar Yotún toca el bombo en banderazo de Sporting Cristal y lanza advertencia a Universitario: "La victoria se va a quedar aquí"

LEER MÁS
Néstor Gorosito renueva con Alianza Lima porque "se siente en deuda", pero advierte: "La cancha no está igual para todos"

Néstor Gorosito renueva con Alianza Lima porque "se siente en deuda", pero advierte: "La cancha no está igual para todos"

LEER MÁS
¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

¿Qué resultados necesita Universitario en la próxima fecha del Torneo Clausura para ser campeón de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Lionel Messi no se mueve de Estados Unidos: Inter Miami anunció renovación del '10' hasta el 2028

Lionel Messi no se mueve de Estados Unidos: Inter Miami anunció renovación del '10' hasta el 2028

LEER MÁS
Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

Gobernador de Brasilia ofreció a su ciudad como sede alternativa para la final de la Copa Libertadores ante incertidumbre en Perú

LEER MÁS

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

Cierran Vía de Evitamiento: camión queda atorado debajo del puente Balta con sentido al sur

China supera a Estados Unidos y sacude la economía mundial con este impresionante hallazgo debajo de sus suelos

Deportes

Mirar Real Madrid vs Juventus EN VIVO HOY por la Champions League: horario y canal de TV del partido

Programación de la Liga Peruana de Vóley por Latina Televisión: partidos y horarios de la fecha 1

La Liga Peruana de Vóley no podrá verse gratis por Youtube: el único canal que transmitirá todos los partidos

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Voto de confianza al Gabinete de José Jerí EN VIVO: Ernesto Álvarez y ministros se presentan ante el pleno del Congreso

TC falla a favor del JNE y partido de Duberlí Rodríguez no podrá inscribirse para elecciones 2026

Jorge Montoya estigmatiza a sanmarquinos: “Sendero Luminoso está en las universidades, vayan a San Marcos”

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025