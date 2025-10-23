HOYSuscripcion LR Focus

Fútbol Peruano

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario HOY EN VIVO por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

Por partido reprogramado de la fecha 14 en el Torneo Clausura, el Estadio Nacional alberga este Sporting Cristal vs Universitario, que será clave en la definición del título.

Sporting Cristal está a 11 puntos de Universitario en la tabla del Torneo Clausura 2025. Foto: composición/GLR
Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO juegan a partir de las 8.00 p. m., en el Estadio Nacional, por la fecha 14 del Torneo Clausura 2025. El partidazo entre celestes y cremas se podrá ver por la señal de L1 Max, pero también tendrás la opción de seguir la cobertura ONLINE minuto a minuto gratis por internet en la web de La República Deportes, que te llevará el minuto a minuto, las alineaciones confirmadas y los videos de goles en este encuentro del fútbol peruano.

Sporting Cristal vs Universitario EN VIVO por Torneo Clausura de la liga 1 2025

05:10
23/10/2025

Bienvenidos a la previa de Sporting Cristal vs Universitario

Buenos días a los lectores de La República Deportes. Este jueves 23 de octubre se juega el partido entre celestes y cremas, correspondiente a la fecha 14 del Torneo Clausura, el cual podrás seguir minuto a minuto en esta gran cobertura.
 

El careo que sostendrán rimenses y estudiantiles no será uno más en esta recta final del campeonato. Dependiendo del resultado de este cotejo, la 'U' podría quedar más cerca que nunca de su ansiado tricampeonato o bien ver aplazada la que a estas alturas parece su ya inevitable consagración.

El elenco cervecero aún tiene chances matemáticas de ganar el Clausura, pero le está prohibido tropezar. Si los de Paulo Autuori derrotan a los de Jorge Fossati, recortarían distancias y, aunque seguirían estando lejos, por lo menos podrían amagar con dar pelea hasta el final. Con todo, los 3 puntos le serían más importantes al cuadro bajopontino para asegurar un lugar entre los cuatro primeros de la tabla acumulada.

Sporting Cristal viene de ganarle de visita a Deportivo Garcilaso por 1-0, triunfo que le cayó bien en lo anímico. Universitario, por su parte, logró una victoria agónica 2-1 sobre Ayacucho FC, la cual le costó la baja de dos titulares: Jesús Castillo, por acumulación de tarjetas amarillas, y Andy Polo, por expulsión.

¿A qué hora juega Sporting Cristal vs Universitario?

En todo el territorio peruano, el juego entre celestes y cremas empezará a las 8.00 p. m.

¿En qué canal ver Sporting Cristal vs Universitario?

Para que no te pierdas el clásico Crista vs 'U', sintoniza la señal de L1 Max en los siguientes canales dependiendo de tu operador de TV por cable y/o satélite.

  • Claro TV: canal 510 HD y 10 SD
  • DirecTV: canal 1604 HD y 604 SD
  • Best Cable: canal 6.2 HD y 12 SD
  • Latin Cable: canal 40.3 HD y 23 SD
  • Cable Mundo Perú: canal 3.3 HD y 3 SD
  • Cable Visión Perú: canal 48.1 HD y 149 SD
  • Zapping: canal 29 HD.

Pronóstico de Sporting Cristal vs Universitario

Para las principales casas de apuestas, Universitario es el favorito a quedarse con el triunfo pese a que Sporting Cristal será el local.

  • Betsson: gana Cristal (3,10), empate (3,15), gana Universitario (2,32)
  • Betano: gana Cristal (3,40), empate (3,10), gana Universitario (2,45)
  • Bet365: gana Cristal (3,10), empate (3,20), gana Universitario (2,30)
  • 1XBet: gana Cristal (3,15), empate (2,97), gana Universitario (2,40)
  • Coolbet: gana Cristal (3,20), empate (2,95), gana Universitario (2,47)
  • Doradobet: gana Cristal (3,50), empate (2,75), gana Universitario (2,40).

Alineaciones probables de Sporting Cristal vs Universitario

Estos son los posibles equipos titulares de Sporting Cristal y Universitario para el cruce en el Estadio Nacional.

  • Sporting Cristal: Diego Enríquez; Leandro Sosa, Miguel Araujo, Luis Abram, Luis Abram/Rafael Lutiger; Jesús Pretell, Christofer Gonzales, Yoshimar Yotún; Santiago González, Felipe Vizeu, Maxloren Castro.
  • Universitario: Sebastián Britos; Williams Riveros, Anderson Santamaría, Matías Di Benedetto; José Carabalí, Rodrigo Ureña, Martín Pérez, Jairo Concha, César Inga; Jairo Vélez, Alex Valera.

Historial reciente de Sporting Cristal vs Universitario

De los últimos cinco Sporting Cristal vs Universitario por la Liga 1 se observa una clara ventaja a favor de los estudiantiles.

  • Universitario 2-0 Sporting Cristal | 22.05.25
  • Sporting Cristal 2-1 Universitario | 23.10.24
  • Universitario 4-1 Sporting Cristal | 12.05.24
  • Sporting Cristal 0-0 Universitario | 16.09.23
  • Universitario 2-0 Sporting Cristal | 24.04.23.
