Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana
Sismo de magnitud 4,1 remece Chimbote esta mañana     
🔴 NOTICIAS EN VIVO: LO ÚLTIMO de Perú y el mundo hoy, 30 de diciembre | LR+ Noticias

Economía

Aumentos para trabajadores del sector público son oficiales: MEF publica norma con montos y requisitos

Incremento salarial proviene del Convenio Colectivo Centralizado 2025-2026, el cual fue suscrito entre las centrales sindicales y el Poder Ejecutivo. Servidores públicos de diversos regímenes laborales se beneficiarán con la medida.

El incremento tiene carácter remunerativo, es de naturaleza pensionable, y se encuentra afecto a cargas sociales. Foto: composición LR/Andina
El incremento tiene carácter remunerativo, es de naturaleza pensionable, y se encuentra afecto a cargas sociales. Foto: composición LR/Andina

A través de una serie de Decretos Supremos, el gobierno de José Jerí autorizó el aumento salarial para los trabajadores del sector público que regirá a partir del 1 de enero del 2026. Dicha medida está incorporada en la Ley de Presupuesto para el próximo año fiscal, que aprobó el Congreso de la República.

Como se recuerda, los representantes del Poder Ejecutivo y las cinco centrales sindicales firmaron a fines de junio el Convenio Colectivo Centralizado, donde se precisan estas mejoras que beneficiarán a cerca de 600.000 empleados estatales de los Decretos Legislativos N° 728, N° 1057 y N° 276, así como de las Leyes N° 30057 y N° 29709.

Aumentos salariales a trabajadores: los beneficiarios

En total, son tres Decretos Supremos que disponen incrementos para los trabajadores públicos de diferentes regímenes laborales. Cada uno de ellos son de naturaleza remunerativa, tienen carácter pensionable, se encuentran afectos a cargas sociales y constituyen base de cálculo para los beneficios laborales que correspondan según ley.

Vayamos por partes. El primer dispositivo legal publicado en el diario oficial El Peruano establece un aumento mensual de S/53 para los servidores, directivos y funcionarios de los regímenes del Decreto Legislativo N° 728 del Gobierno nacional y de los gobiernos regionales, así como para los de la Ley N° 30057 - Ley del Servicio Civil.

La segunda mejora está dirigida a los trabajadores regulados bajo los alcances del Decreto Legislativo N° 1057 y de la Ley N° 29709 - Ley de la Carrera Especial Pública Penitenciaria. Ellos recibirán S/100, mientras que a los empleados bajo el Decreto Legislativo N° 728 de los gobiernos locales, se les depositará la misma cantidad.

Además, el Decreto Supremo N° 326-2025-EF, se dio luz verde al concepto “Negociación colectiva centralizada 2025-2026”, la cual fija un incremento de S/100 para los servidores sujetos al régimen del Decreto Legislativo N° 276, pertenecientes al grupo ocupacional funcionario, profesional, técnico y auxiliar de los gobiernos locales y sus organismos públicos descentralizados

