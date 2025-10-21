HOYSuscripcion LR Focus

Retiro de AFP: conoce quiénes podrán hacer su solicitud hoy
Deportes

Eddie Fleischman lapida a Paolo Guerrero y Hernán Barcos en Alianza Lima: "No puedes construir un proyecto con delanteros de 40 años"

El periodista deportivo no tuvo piedad y criticó duramente a los históricos delanteros priorizando el futuro de Alianza Lima en Liga 1.

Eddie Fleischman arremetió contra Paolo Guerrero y Hernán Barcos. Foto: Lr/Denganche
Alianza Lima firmó una buena Copa Sudamericana, pero se quedó sin opciones en el Torneo Clausura. El balance final de la temporada no fue bueno con tricampeonato de Universitario en el bolsillo. La hincha aliancista espera verdaderos cambios en la próxima temporada para redimir la irregular campaña. Por ahora, en La Victoria, la única novedad es la renovación de Néstor Gorosito pese a las críticas que recibió en Liga 1.

Justamente, Eddie Fleishman reveló la intención que tiene Alianza Lima de seguir con los veteranos delanteros Hernán Barcos y Paolo Guerrero. El periodista deportivo se mostró disconforme con esa decisión, ya que se encuentran en el ocaso de sus carreras y el club aliancista necesita sangre nueva.

¿Qué dijo Eddie Fleishman sobre Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

El comunicador deportivo disparó sin filtro ante los históricos delanteros. "Alianza Lima necesita un proyecto a largo plazo, y no puedes construir un proyecto de mediano ni largo plazo con frentes de 40 años. Muy bien rindieron, pero ya que le hagan un homenaje", enfatizó Eddie Fleishman en el popular programa de Denganche.

Paolo Guerrero responde a críticas por seguir jugando con Alianza Lima a los 41 años


"Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel", declaró para la prensa local. Asimismo, habló sobre el contrato. "Yo tengo contrato todo este año, estoy tranquilo, quiero terminar bien el año y ahí veremos. No me han dicho, pero ahorita estamos viendo el tema de conseguir los objetivos que se han planteado desde el comienzo", aseguró.

¿Cuál es el plan de Alianza Lima para Paolo Guerrero y Hernán Barcos?

La conducción blanquiazul habría decidido que el aporte futbolístico de ambos, evaluado desde las estadísticas del año en curso, justifica su permanencia. Sin embargo, no se les concederá la titularidad fija de antaño. “En Alianza pretenden mantener a Barcos y Guerrero en el plantel, traer dos delanteros y que los nombrados tengan un papel distinto al de titulares asegurados,” explicó Zimmermann.

“Entonces, Alianza pretende mantener a Barcos y a Guerrero en el plantel, traer dos delanteros, y que los dos inicialmente mencionados, tengan un rol en el equipo distinto al de la titularidad asegurada. Ya no será Barcos o Guerrero, sino ‘x’ o ‘x’. Y si falta gol en un partido, entra ‘x’, Barcos o Guerrero, según disponibilidad”, concluyó.

