Alianza Lima hizo la tarea y derrotó 2-1 a Sport Huancayo por la fecha 15 del Torneo Clausura 2025. Los aliancistas sufrieron con la altura, pero la experiencia de Hernán Barcos y Paolo Guerrero mantiene la ilusión intacta en la Liga 1. No obstante, los reflectores se los llevó Sergio Peña por un notable gesto fuera del partido. El volante de 30 años sorprendió a todos los hinchas y también a sus rivales por un bonito detalle.

El centrocampista de la selección peruana firmó un aceptable partido, ya que fue pieza clave para armar o combinar juego y conectar con los históricos delanteros. Asimismo, ofreció calidad en la salida limpia pese a la presión alta que ejerció el equipo local. No obstante, su brillante actuación llegó al final del partido con un niño.

¿Qué hizo Sergio Peña luego del partido ante Sport Huancayo?

El volante de Alianza Lima asombró con un lindo gesto. El árbitro tocó su silbato y el cuadro limeño festejó por los 3 valiosos puntos logrados Justamente, en medio de la celebración, un joven hincha se metió a la cancha y aprovechó la ocasión para pedirle la camiseta a Sergio Peña. Los agentes de seguridad al darse cuenta empezaron a moverse, pero Peña al verlo no dudo en darle sus chimpunes. Por este motivo, el niño le dijo: "Eres mi ídolo" y rompió en llanto e incluso lo abrazo. Diversos espectadores aplaudieron a Peña por el bonito detalle.

Néstor Gorosito habló sobre renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos

Uno de los temas que Néstor Gorosito deberá analizar junto con la directiva de Alianza Lima, en las próximas fechas, es la renovación de Paolo Guerrero y Hernán Barcos. El estratega señaló que ya le ha manifestado su postura al club y la decisión pasa por los altos mandos. "Nosotros le manifestamos a Franco y al club nuestra idea. Son ídolos nacionales y respetamos su carrera. Tanto Franco como 'Franquito' deben evaluar y ver qué es lo mejor para la institución. Son emblemas y ejemplo para los chicos", mencionó.

Paolo Guerrero responde a críticas por seguir jugando con Alianza Lima a los 41 años

En su regreso a Lima, Paolo Guerrero fue consultado sobre las críticas que recibe por su edad. El mítico atacante se mostró despreocupado y retó a que todos los que lo cuestionan jueguen al mismo nivel que él. "Ah, por favor, qué se les puede hablar, no seas malo. He sido campeón del mundo, he sido todo, no seas malo pues. A la gente cuando juegue al nivel, ahí que me hablen. Que me llamen al teléfono cuando jueguen a ese nivel", declaró para la prensa local.

